Imagini dramatice în Capitală: Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la înălțime

Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la înălțime în sectorul Ciocana al Capitalei. Incidentul s-a produs în această după-amiază, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, unde au intervenit salvatorii, Poliția și echipajele medicale.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul urcase la înălțime și amenința că își va pune capăt zilelor. Salvatorii au întins o saltea de protecție și au încercat să gestioneze situația.

În spațiul online au apărut imagini video în care se vede momentul în care acesta sare în gol.

Conform informațiilor apărute pe rețelele sociale, bărbatul ar fi căzut în afara saltelei de protecție, iar medicii ajunși la fața locului i-au constatat decesul.

Potrivit Poliției, înainte de producerea tragediei, bărbatul ar fi atacat cu un obiect ascuțit două foste colege de serviciu.

Poliția a inițiat o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.