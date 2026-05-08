Moldova U-15 învinge Georgia în primul meci la Turneul de Dezvoltare UEFA

Naționala Moldovei de fotbal U-15 a debutat cu victorie la Turneul de Dezvoltare UEFA care se desfășoară în Armenia. Micii „tricolori” s-au impus la loviturile de departajare în fața reprezentativei Georgiei, după ce meciul se încheiase cu scorul de 1-1.

Elevii lui Vlad Goian au deschis scorul la finalul partidei prin Dragoș Chiorescu, în minutul 90+1, dar au fost egalați două minute mai târziu de Giorgi Sadiliani. După executarea primei serii de lovituri de departajare, Moldova s-a impus cu 3-2. Pentru selecționata de juniori au marcat Matei Mardare, Ivan Ganziuc și Vladislav Frunza.

De cealaltă parte, Georgia a ratat trei lovituri de departajare.

Conform regulamentului turneului, în cazul unui rezultat de egalitate după timpul regulamentar, se trece la penaltiuri. Echipa câștigătoare obține două puncte, iar formația învinsă – un punct. În urma acestui rezultat, Moldova ocupă primul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Uzbekistanul, care a învins Armenia tot după loviturile de departajare, scor 5-4.

Următorul meci al selecționatei Moldovei este programat pentru 10 mai, contra naționalei Armeniei.