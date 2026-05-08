Mărturiile unui pasager din troleibuzul implicat în accidentul de pe Alba Iulia

Photo of Timpul.md Timpul.md8 mai 2026
Părinții unui copil care se afla în troleibuzul implicat în accidentul de pe strada Alba Iulia au relatat pentru Realitatea.md că impactul s-a produs din neatenția șoferului.

Copilul se afla chiar în partea frontală a troleibuzului, zona cea mai afectată.

Mai mult de atât, minorul era însoțit de două profesoare de la un liceu din sectorul Buiucani. Una dintre cadre didactice a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce o bucată de sticlă i-a sărit în ochi.

Amintim că vineri, 8 mai, pe strada Alba Iulia din Capitală s-a produs un accident rutier, în care un troleibuz s-a ciocnit de o autobasculantă. În troleibuz de aflau circa 40 de oameni, opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care trei copii.

