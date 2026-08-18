Imagini îngrijorătoare: Cascada Saharna a secat pentru al treilea an consecutiv

Cascada Saharna, una dintre atracțiile naturale din apropierea Mănăstirii „Sfânta Treime” din Saharna, raionul Rezina, a ajuns din nou aproape fără apă. Fenomenul este observat pentru al treilea an consecutiv și este pus pe seama secetei și a scăderii debitului izvoarelor care alimentează cascada.

Imagini cu cascada aproape secată au fost surprinse de videograful Vladimir Dogoter. Potrivit videourilor cascada, care altădată avea un debit bogat și atrăgea zeci de turiști, a rămas acum aproape fără apă.

Fenomenul a fost observat pentru prima dată în vara anului 2024, când secarea cascadei a stârnit îngrijorare în rândul localnicilor și turiștilor. Atunci, autoritățile au explicat că reducerea debitului a fost provocată de seceta severă, dar și de blocarea parțială a izvoarelor care alimentează cascada.

Și în 2025 cascada a rămas aproape fără apă, fenomenul fiind observat la începutul lunii iulie.

Potrivit specialiștilor, situația s-ar putea îmbunătăți odată cu venirea toamnei și apariția unor precipitații mai abundente. În mod obișnuit, ploile contribuie la refacerea debitului izvoarelor, iar cascada își poate relua cursul normal.

Cascada se află în apropierea Mănăstirii „Sfânta Treime” din Saharna, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice și religioase din Republica Moldova. Zona este considerată de mulți credincioși un loc sacru și este vizitată anual de numeroși pelerini și turiști.

Saharna este situată pe malul drept al Nistrului, la aproximativ 110 kilometri de Chișinău. Complexul monahal include atât Mănăstirea „Sfânta Treime”, cât și vechiul complex rupestru.

Potrivit tradiției locale, pe una dintre stâncile din apropierea mănăstirii se află o urmă atribuită Maicii Domnului. Legenda spune că aceasta i s-ar fi arătat părintelui Vartolomeu și i-ar fi indicat locul unde urma să fie ridicat lăcașul închinat Sfintei Treimi.

Zona Saharna este cunoscută și pentru peisajele sale naturale. În regiune se află mai multe cascade, cea mai spectaculoasă fiind una cu o cădere de apă de aproximativ patru metri. În locul unde apa se prăvălește s-a format o excavație de până la 10 metri adâncime, cunoscută sub denumirea de „Groapa Țiganului”.

Reducerea debitului cascadei în ultimii ani readuce în atenție efectele perioadelor de secetă asupra izvoarelor și cursurilor mici de apă din Republica Moldova.