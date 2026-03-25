Imagini revoltătoare la o grădiniță: O educatoare, filmată cum lovește un copil

Un presupus caz de agresare a unui copil ar fi avut loc la Grădinița nr. 216 din Chișinău, situată pe bulevardul Decebal, 82/3. Un martor afirmă că a observat incidentul și a înregistrat imagini video care au fost ulterior publicate pe un canal de Telegram.

Potrivit relatării martorului, acesta ar fi auzit plânsul puternic al unui copil în curtea instituției și a privit pe fereastră pentru a vedea ce se întâmplă.

Martorul susține că ar fi observat o educatoare care ar fi manifestat un comportament agresiv față de copil. Conform descrierii, femeia ar fi lovit mai întâi cu piciorul creta copilului, după care l-ar fi lovit cu mâna. Persoana care a asistat la incident precizează că nu a putut vedea exact locul loviturii, deoarece educatoarea îi acoperea copilului corpul.

Ulterior, martorul a filmat o parte a incidentului. În imaginile video, potrivit descrierii publicate, educatoarea ar fi surprinsă trăgând copilul brusc și ridicând tonul la acesta.