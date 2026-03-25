Vladimir Putin, marele beneficiar al războiului din Iran: veniturile din energie ale Rusiei au crescut cu aproape 70%

Războiul din Iran a provocat o explozie a prețurilor mondiale ale țițeiului, iar Rusia profită masiv de pe urma acestei crize. Potrivit estimărilor preliminare, veniturile Moscovei din petrol și gaze au crescut cu aproximativ 70% într-o singură lună, atingând cel mai ridicat nivel de după toamna anului 2025.

Creșterea bruscă a prețurilor globale a oferit Kremlinului o gură de oxigen financiar, după luni de scăderi severe ale încasărilor, scrie The Moscow Times și Reuters.

În acest context, Rusia a decis să amâne o înăsprirea a politicilor fiscale și să păstreze regulile actuale ale fondului suveran, împingând reformele bugetare până în 2027.

Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu aproape 50% în perioada ianuarie–februarie 2026, în timp ce deficitul bugetului federal s-a majorat până la 42 de miliarde de dolari, adică aproape de previziunea anuală.

Două surse au declarat pentru Reuters că prețul de bază al petrolului care stă la baza regulii bugetare va rămâne neschimbat în acest an, adăugând că reducerile de cheltuieli discutate anterior sunt acum incerte.

Regula bugetară a Rusiei stabilește un preț de referință al petrolului — în prezent 59 de dolari pe baril — peste care veniturile suplimentare sunt economisite, iar sub care rezervele sunt folosite pentru a acoperi deficitul. Mecanismul este conceput pentru a proteja economia de volatilitatea prețului petrolului și de impactul sancțiunilor.



