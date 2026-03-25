Păsări moarte pe malul Nistrului, la Pohrebea: ANSA confirmă prezența gripei aviare

Păsările găsite moarte pe malul fluviului Nistru în localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari, au fost infectate cu virusul gripei aviare. Informația a fost comunicată pe 25 martie de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit oficialului, concluzia se regăsește într-un raport al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care a efectuat teste de laborator pentru a stabili cauza morții.

„A fost stabilită cauza morții păsărilor din localitatea Pohrebea. Potrivit raportului emis de ANSA (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor), în urma testelor de laborator s-a confirmat prezența virusului gripei aviare”, a comunicat ministrul Mediului.

Hajder a adăugat, cu referire la ANSA, că virusul nu este la prima apariție în zonă, cazuri similare fiind înregistrate anterior de-a lungul Nistrului.

Cele șase capete identificate pe malul râului Nistru erau lebede și rațe, aflate deja în stare de putrefacție.