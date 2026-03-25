Ion Sturza, despre Igor Dodon: „Trădătorul din câmpul cu căpșuni ”

Fostul prim-ministru Ion Sturza lansează un nou atac frontal la adresa liderilor pro-ruși din Republica Moldova, pe fundalul crizei energetice și al tensiunilor generate de atacurile asupra infrastructurii din Ucraina. Într-o postare acidă, acesta acuză deschis promovarea unor interese contrare securității statului și critică pozițiile politice privind aprovizionarea cu energie.

„Trădătorul din câmpul cu căpșuni. Sărmanii, nici măcar nu mai susțin starea de urgență în energie. În schimb, vor să cumpărăm curent electric de la rușii din Transnistria. Așa, pe față. Unii bombardează, alții ling mâna care îi hrănește. Cu limba otrăvită, la fel ca apa poluată de aceiași „patrioți””, a scris Ion Sturza pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a făcut referire la contextul energetic și la dependențele din regiune.

„Noaptea minții, tovarășii Dodon & Co. Astăzi, dacă mai pâlpâie „lampa lui Ilici” la separatiști, este doar datorită bunăvoinței Chișinăului. Rubilnicul și ventilul sunt în PMAN, nu în altă parte. Poate ajunge cu această comedie? Aprindeți lumânări în bisericile lui Kirill pentru „mai-marii” Moldovei. Și rugați-vă pentru un pat mai moale la Cricova . De data acesta fără șampanie și căpșune. Doar kefir”, a adăugat el.

Sturza sugerează că, în pofida dificultăților, Republica Moldova va depăși situația, dar trădătorii vor rămâne în istorie trădători.

„Noi ne vom descurca: mai cu soare, mai cu vânt, mai multe insule energetice. Linia bombardată de „ruskii mir” va fi restabilită în câteva zile. Vedeți? Aproape toți s-au aliniat. Doar tovarășii Dodon și Voronin nu. Unul – din cauza vârstei și a confuziei sa nu zic demenței , altul – executând ordinele pe unitate. Trădătorul din câmpul cu căpșuni”, a încheiat Sturza.