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O dronă a explodat în apropierea localității Copanca și a provocat un incendiu. Zona a fost securizată

Photo of Timpul.md Timpul.md13 iulie 2026
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Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit și a explodat în noaptea trecută la periferia localității Copanca, raionul Căușeni, provocând un incendiu.

„În această noapte, în jurul orei 01:03, prin intermediul Serviciului de urgență 112, Poliția a fost sesizată despre faptul că, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care, la impactul cu solul, a explodat și a provocat un incendiu.

La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii.

Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.

Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, comunică Poliția.

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Photo of Timpul.md Timpul.md13 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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