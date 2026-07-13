O dronă a explodat în apropierea localității Copanca și a provocat un incendiu. Zona a fost securizată

Un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, s-a prăbușit și a explodat în noaptea trecută la periferia localității Copanca, raionul Căușeni, provocând un incendiu.

„În această noapte, în jurul orei 01:03, prin intermediul Serviciului de urgență 112, Poliția a fost sesizată despre faptul că, la periferia localității Copanca din raionul Căușeni, a fost depistat un aparat de zbor de mici dimensiuni, asemănător unei drone, care, la impactul cu solul, a explodat și a provocat un incendiu.



La fața locului au intervenit polițiștii și pompierii.



Potrivit informațiilor preliminare, în urma incidentului nu au fost înregistrate victime.



Zona a fost securizată, iar instituțiile competente desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, comunică Poliția.