Prizonierii ucraineni ar trebui să fie obligați să devină donatori de sânge pentru soldații ruși răniți, a declarat deputatul Dumei de Stat din Partidul Liberal Democrat Serghei Leonov, relatează Rosbalt .

„Rusia sărbătorește Ziua Națională a Donatorului. În acest sens, există o propunere ca prizonierii de război ucraineni să devină donatori de sânge obligatorii pentru forțele noastre armate, spitalele și spitalele în care sunt tratați soldații ruși, precum și civilii care au suferit de pe urma bombardamentelor armatei ucrainene”, a spus deputatul.

Propuneri de tip fascist

Practica donării forțate era răspândită în lagărele de concentrare naziste. Prizonierii supraviețuitori din Buchenwald și-au amintit că a fost luat sânge de la prizonierii soldaților Wehrmacht, în timp ce oamenii erau înfometați și forțați să muncească. Naziștii i-au folosit pe prizonieri de război ca donatori și „cobai” pentru experimente medicale.

Dintr-o scrisoare a unui soldat Paul Koeninge, din 1942: „…Astăzi am băut mult… Conversația s-a îndreptat către strămoșii noștri – vechii germani. Robert a spus că au considerat că este o onoare să bea sângele unui inamic învins. Am remarcat: „Nu suntem așa? Trebuie să bem și noi sângele rușilor!”… Băieții au început să provoace. Eram beat. A alergat la hambar, a scos un soldat rus capturat, cel mai tânăr dintre toți cei care erau acolo și l-a prins ca pe un berbec. … Am pus un pahar pe [rana de pe] pieptul mortului, l-am umplut cu sânge și l-am băut dintr-o lovitură. … S-a prefăcut că e plăcut. Și alți soldați au început să scoată prizonierii, să-i prindă și să le bea sângele…”

Este de remarcat faptul că în 2021, deputații Dumei de Stat considerau donarea forțată drept o crimă împotriva umanității. „În timpul războiului, sute de mii de copii au fost torturați în lagărele de concentrare fasciste, au fost supuși unor donații forțate și sclavi la muncă a copiilor”, a menționat Serghei Mironov, șeful fracțiunii Rusia Justă, în iunie 2021, prezentând un proiect de lege privind furnizarea de servicii sociale. beneficii pentru tinerii prizonieri din lagărele de concentrare.

Reamintim că mai devreme comisarul pentru drepturile omului al Radei Supreme, Lyudmila Denisova, a declarat că Rusia încalcă grav Convenția de la Geneva care reglementează tratamentul prizonierilor de război . Încălcările drepturilor ucrainenilor capturați au devenit cunoscute după eliberarea acestora. Cei care s-au întors din captivitate spuneau că rușii i-au tratat inuman: îi țineau pe un câmp, într-o groapă, într-un garaj. Din când în când îi scoteau unul câte unul și îi băteau cu paturile puștilor, îi împușcau la ureche și îi intimidau.

