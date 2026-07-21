Oligarhul Sheriff și un magnat al cerealelor domină importurile de ulei în Moldova

Republica Moldova continuă să exporte în mare parte ulei de floarea-soarelui brut și să importe produse rafinate și ambalate, pentru care plătește cu peste 20% mai mult. Datele pentru luna iunie arată că piața importurilor este dominată de câțiva jucători importanți, iar exporturile sunt concentrate aproape în totalitate în mâinile unei singure companii.

În iunie 2026, Republica Moldova a exportat 17.925 de tone de ulei de floarea-soarelui, în valoare de 418,3 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 93% din volumul total al comerțului exterior cu acest produs. În aceeași perioadă, importurile au însumat 1.292 de tone, evaluate la 36,7 milioane de lei.

Analiza economistului Iurie Rija arată că prețul mediu al uleiului importat a fost cu 21,7% mai mare decât cel al uleiului exportat, întrucât Republica Moldova livrează în principal ulei brut și cumpără produse rafinate și ambalate, cu valoare adăugată mai mare.

România a rămas principala destinație pentru uleiul moldovenesc, absorbind aproximativ 97,4% din exporturi. Bulgaria a avut o pondere redusă, de circa 3,4%, în categoria uleiului alimentar brut.

La importuri, Ucraina ocupă primul loc, furnizând peste 82% din volumul total. Pe următoarele poziții se află Rusia și România. Deși cantitățile aduse din Rusia sunt mai mici, acestea au un preț mediu mai ridicat decât cele provenite din Ucraina.

Datele mai arată că exporturile de ulei brut alimentar sunt puternic concentrate, Danube Oil Company SRL realizând peste 94% din această categorie. În schimb, piața importurilor este împărțită între 19 companii.

Cel mai mare importator în luna iunie a fost Sheriff SRL, companie controlată de omul de afaceri Victor Gușan, urmată de Floarea Soarelui, controlată de Vaja Jhashi. Printre principalii importatori se regăsesc și Vintage Distribution, Moldretail Group și Kaufland.

Potrivit economistului, actualul model comercial face ca Republica Moldova să exporte în principal materie primă către un cumpărător dominant și să importe produse finite mai scumpe, ceea ce limitează valoarea adăugată creată în economia locală și menține dependența de un număr restrâns de parteneri comerciali.