Premierul Vasile Tofan convoacă mâine, de urgență, ședința Guvernului, în legătură cu criza energetică

Premierul Vasile Tofan anunță că va convoca marți dimineață o ședință a Guvernului, în contextul evoluțiilor recente de pe piața motorinei și a gazelor naturale. Șeful Executivului spune că reuniunea are scopul de a verifica dacă toate mecanismele necesare pentru o reacție rapidă sunt pregătite în cazul unor eventuale situații de risc.

„Urmăresc atent tot ce se întâmplă în domeniul energetic din R. Moldova, inclusiv piața de motorină și cea a gazului. În lumina ultimelor evenimente, am decis să convoc mâine dimineață o ședință de Guvern pentru a ne asigura la nivel de Executiv că avem puse la punct toate mecanismele necesare de reacție rapidă în caz de necesitate”, se arată într-un mesaj al premierului.