SUA nu vor mai acorda vize persoanelor implicate în escrocherii online

Persoanele implicate în escrocherii online, infracțiuni cibernetice sau șantaj sexual care vizează cetățeni ai Statelor Unite riscă să nu mai poată obține viză pentru a intra pe teritoriul american. Departamentul de Stat al SUA a anunțat o nouă politică de restricționare a vizelor pentru cei implicați în astfel de activități, precum și pentru complicii acestora.

Măsura vizează în special persoanele implicate în rețele infracționale care folosesc scheme de fraudă online, inclusiv investiții false, pentru a obține bani de la cetățeni americani. Potrivit autorităților americane, restricțiile se bazează pe un ordin al președintelui Donald Trump și pot fi aplicate, în anumite cazuri, și rudelor de gradul întâi ale persoanelor sancționate.

Departamentul de Stat al SUA precizează că rețelele de escrocherii au provocat pierderi de cel puțin 10 miliarde de dolari americanilor doar în 2024, multe dintre fraude fiind realizate prin scheme de investiții false și metode de manipulare.

Autoritățile americane îi îndeamnă pe cetățeni să fie precauți în cazul ofertelor de investiții nesolicitate și să nu transmită bani sau imagini personale unor persoane necunoscute sau neverificate. Noua politică face parte din eforturile Statelor Unite de combatere a rețelelor internaționale implicate în fraude digitale și alte forme de criminalitate cibernetică.