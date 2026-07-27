Doi fotbaliști ai Spaniei, în ipostaze tandre pe un iaht din Ibiza, după câștigarea CM: Imaginile au stârnit controverse în rândul fanilor

Vacanța de după câștigarea titlului mondial s-a transformat într-un adevărat subiect de discuție pentru doi dintre internaționalii Spaniei. Ferran Torres și Marcos Llorente au fost fotografiați în timp ce se relaxau pe un iaht în Ibiza, iar imaginile surprinse de paparazzi au devenit rapid virale și au alimentat numeroase speculații în mediul online.

După succesul obținut de naționala Spaniei la Campionatul Mondial, jucătorii se bucură de câteva săptămâni de vacanță înainte de revenirea la echipele de club. Printre cei care au ales Ibiza pentru zilele de relaxare se numără și Ferran Torres și Marcos Llorente.

Cei doi au fost surprinși la bordul unui iaht privat, bucurându-se de soare și de timpul petrecut împreună. În imaginile care au circulat rapid pe rețelele de socializare, fotbaliștii apar fără tricou, iar într-una dintre fotografii unul dintre ei îl îmbrățișează pe celălalt din spate, gest care a stârnit imediat reacții în rândul fanilor.

📍LO MÁS VIRAL: Los futbolistas españoles FERRAN TORRES Y MARCOS LLORENTE disfrutando de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo.



El delantero del Barcelona y héroe de España en la Final del Mundial 2026 está dando de qué hablar por unas fotografías junto a Marcos Llorente… pic.twitter.com/pCgOlDqwGt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 24, 2026

Fotografiile au generat numeroase comentarii și i-au făcut pe unii internauți să se întrebe dacă între cei doi ar exista mai mult decât o simplă prietenie. Totuși, în prezent nu există nicio informație care să susțină existența unei relații romantice între Ferran Torres și Marcos Llorente, imaginile fiind considerate de apropiați simple momente de relaxare petrecute între prieteni.

Marcos Llorente este căsătorit, iar Ferran Torres este din nou singur

În ceea ce îl privește pe Marcos Llorente, fotbalistul are o relație stabilă cu Patricia Noarbe, cunoscută de fani drept Paddy. Cei doi sunt căsătoriți, iar în februarie 2025 au devenit părinții unei fetițe, pe nume Amor.

Situația este diferită în cazul lui Ferran Torres. Atacantul Barcelonei este, potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, din nou singur după despărțirea de influencerița Martina Alguero, cunoscută în mediul online ca Martina Hunter.

Cei doi și-au început relația la începutul anului 2026 și au fost văzuți împreună în mai multe vacanțe. Totuși, povestea de iubire s-ar fi încheiat la scurt timp după victoria Spaniei împotriva Belgiei din sferturile Campionatului Mondial.

După despărțire, fanii au observat că cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, alimentând și mai mult zvonurile privind ruptura. Înainte de relația cu Martina Hunter, Ferran Torres a format un cuplu, în perioada 2021-2023, cu sportiva spaniolă de echitație Sira Martínez.

Deși imaginile din Ibiza au devenit virale și au provocat numeroase reacții pe internet, până în acest moment nu există dovezi că Ferran Torres și Marcos Llorente ar forma un cuplu, fotografiile surprinzând cel mai probabil doar un moment de prietenie și relaxare după un sezon intens și câștigarea titlului mondial.