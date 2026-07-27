Patru români au spart 449 de locuințe în Marea Britanie. Unii ar putea fi din R. Moldova

Patru cetățeni români, dintre care unii ar putea deține și cetățenia Republicii Moldova, au fost condamnați în Marea Britanie după ce au spart 449 de locuințe noi în doar zece luni.

Patru cetățeni români au fost condamnați la pedepse cuprinse între trei ani și 11 luni și patru ani și zece luni de închisoare, după ce au recunoscut că au participat la spargerea a 449 de locuințe nou construite din zece comitate ale Angliei. Infracțiunile, comise în numai zece luni, au provocat pierderi de peste un milion de lire sterline.

Spargerile au avut loc în perioada ianuarie–octombrie 2025 și au vizat în special case aflate în etapa finală a construcției sau care urmau să fie predate cumpărătorilor.

Potrivit anchetatorilor, cei patru spărgeau ferestrele pentru a pătrunde în locuințe, după care sustrăgeau centrale termice, pompe de căldură, electrocasnice și alte echipamente instalate pentru viitorii proprietari.

În urma furturilor, sute de case au rămas avariate. În numeroase cazuri, conductele de gaz și apă au fost tăiate sau lăsate expuse, ceea ce a creat riscuri grave de siguranță. Unele dintre locuințe fuseseră deja vândute, iar cumpărătorii se pregăteau să se mute.

Dezvoltatorii imobiliari au fost nevoiți să înlocuiască echipamentele furate și să repare distrugerile provocate. Valoarea totală a pierderilor a depășit un milion de lire sterline.

Ancheta, desfășurată în cadrul operațiunii „Linkage” și coordonată de Poliția din Hertfordshire, a presupus colaborarea cu mai multe forțe de ordine și cu dezvoltatori imobiliari din întreaga țară.

Cei patru au pledat vinovați pentru conspirație în vederea comiterii de spargeri, iar Tribunalul Coroanei din St Albans a pronunțat următoarele pedepse:

Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Northampton – patru ani și zece luni de închisoare;

Tudor Ionas, de 25 de ani, din Northampton – patru ani și nouă luni de închisoare;

Dinis Cibotari, de 24 de ani, din Londra – patru ani și două luni de închisoare;

Victor Borta, de 19 ani, din Northampton – trei ani și 11 luni de închisoare.

Detectiva Tilly Andrews, care a coordonat investigația, a declarat că acțiunile grupului au afectat atât dezvoltatorii imobiliari, cât și cumpărătorii care așteptau să se mute în noile locuințe.

Aceasta a subliniat că identificarea autorilor a fost rezultatul unei anchete complexe și al cooperării dintre dezvoltatori și mai multe structuri de poliție din Marea Britanie.

Informația privind eventuala cetățenie moldovenească a condamnaților nu a fost confirmată oficial.