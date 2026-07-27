Ceban îl ironizează pe Tofan: Hello, this is Vasile from Moldova

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, l-a ironizat pe premierul Vasile Tofan după ce acesta s-a filmat vorbind în limba engleză, dintr-o mașină de serviciu, cu un potențial investitor. Edilul susține că asemenea conversații nu rezolvă problemele economiei, în timp ce antreprenorii din Republica Moldova sunt afectați de scumpirea gazelor naturale și a energiei electrice.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ceban a sugerat că Executivul pune accent pe promovarea imaginii premierului, în loc să adopte măsuri concrete pentru susținerea mediului de afaceri

„Se pare că, în viziunea noului Guvern, dacă vorbești în engleză la telefon din mașina cu girofar, economia începe să crească singură. „Hello, hello… this is Vasile from Moldova.”

Problema este că facturile la gaz nu se achită în engleză.

Antreprenorii din Moldova închid afaceri, concediază oameni și încearcă să supraviețuiască după noile scumpiri la gaz și energie.

Poate, înainte de apelurile spectaculoase peste hotare, ar merita un telefon către antreprenorii de acasă.

– „Salut, Mihai. Cum reziști?”

– „Salut, Aliona. Mai poți plăti facturile?”

– „Salut, Ruslan. Mai merită să investești în Moldova?”

Un „Hello” spus în engleză nu pune economia în mișcare. O fac deciziile bune, respectul pentru mediul de afaceri și un stat care își susține propriii antreprenori, nu doar îi folosește în discursuri”, scrie Ion Ceban pe rețelele sociale.

Reacția vine după ce premierul Vasile Tofan a publicat o înregistrare în care discută în limba engleză la telefon cu un potențial investitor.

Șeful Guvernului a declarat că poartă zilnic discuții atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu investitorii interesați de piața locală. Potrivit lui Tofan, Executivul își propune să reducă birocrația și să simplifice procedurile, astfel încât companiile să poată investi, să se dezvolte și să creeze locuri de muncă.

Premierul a mai afirmat că discuțiile directe îi permit Guvernului să identifice blocajele întâmpinate de întreprinzători și să găsească soluții aplicabile întregului mediu de afaceri.