Indemnizația la nașterea copilului va ajunge la circa 11 mii lei, iar concediul paternal va fi extins până la 1 an

Guvernul planifică să aprobe niște proiecte ce țin de oferirea mai multor beneficii pentru familiile cu copii mici. Este vorba despre creșterea indemnizației unice la nașterea copiilor cu 864 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Astfel, indemnizația va constitui 10 932 de lei, anunțat Natalia Gavrilița, scrie Deschide.md.

„Viitorul Moldovei aparține familiilor tinere! E de datoria noastră să le încurajăm să dea viață copiilor și să le susținem cât de mult putem astfel încât mama, tata și copiii să rămână cu toții aici, acasă”, a scris Gavrilița pe o rețea de socializare.

Potrivit acesteia, mai multe proiecte în acest sens urmează să fie discutate în cadrul ședinței de miercuri a Executivului.

„Anul acesta am depus toate eforturile ca să venim cu mai mult sprijin financiar și o serie de facilități pentru familiile cu copii. Pentru prima dată, am introdus o alocație lunară, de 1000 de lei, pentru toți copiii cu vârsta sub 2 ani, acordată indiferent de statutul părinților. Totodată, am introdus o nouă opțiune de a primi indemnizația de îngrijire a copilului, cu o perioadă de timp mai scurtă, dar mai consistentă (circa 90% din salariu)”, se mai menționează în mesajul prim-ministrei.

De asemenea, pentru a stimula implicarea taților în creșterea copiilor și a aduce mai mult echilibru între muncă și viața de familie, am extins perioada în care tații își pot lua concediul de paternitate, de la 56 de zile la 1 an. O altă inițiativă importantă, recent votată în Parlament, este că de la 1 martie 2023, femeile care muncesc în perioada concediului de maternitate vor putea primi și salariu și indemnizația de maternitate.

Totodată, indemnizația de maternitate va putea fi calculată automat din venitul soției/soțului care are un salariu mai mare. Astfel, femeile cu un venit mai mic decât al soțului nu vor fi nevoite să se elibereze de la serviciu pentru a primi statutul de soţie aflată la întreţinerea soţului asigurat, așa cum este în prezent.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!