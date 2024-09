Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti, BET, include de luni Antibiotice şi Premier Energy

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti, BET, va avea în componenta sa două noi companii, începând de luni, Antibiotice şi Premier Energy, a anunţat, luni, BVB. “Prezenţa Antibiotice în componenţa indicelui BET este un moment important şi suntem mândri că facem parte din etalonul primelor 20 de companii considerate cele mai performante de pe piaţa românească de capital. Îmbunătăţirea semnificativă a veniturilor, un profit record pe care l-am înregistrat în anul 2023, parteneriatele de afaceri consolidate pe care le avem în peste 70 de ţări din întreaga lume, alături de investiţii robuste finanţate atât din surse proprii, cât şi din atragerea de fonduri nerambursabile, sunt repere importante care ne arată că planul nostru de business ŤThe Future Togetherť ne-a aşezat pe o traiectorie ascendentă, de dezvoltare sustenabilă”, a declarat Ioan Nani, CEO Antibiotice, într-un comunicat transmis bursei. Acesta a precizat că valoarea acţiunii ATB a înregistrat în ultimul an o creştere record, multiplicându-se de aproape trei ori, fiind astfel printre cele mai performante de la BVB. “Evoluţia bursieră accelerată vine pe fondul planurilor de investiţii în perspectiva anului 2030 şi al datelor financiare înregistrate în 2023. Ne propunem ca şi pe viitor să menţinem în mod constant atenţia şi încrederea investitorilor prin practici de afaceri responsabile, transparenţă, etică şi integritate care să conducă la o creştere semnificativă şi sustenabilă a afacerii Antibiotice, cu un impact pozitiv şi de durată, asupra tuturor stakeholderilor noştri”, a spus Nani. Cu o bogată istorie şi experienţă în producerea de medicamente, de peste şapte decenii, Antibiotice este principalul producător român de medicamente generice şi este o companie prezentă pe piaţa de capital de peste 27 de ani, dezvoltarea sa fiind în strânsă legătură cu parcursul său la BVB, având în vedere că este una dintre primele companii listate la bursă. Pe de altă parte, Premier Energy, furnizor şi distribuitor de gaze naturale, precum şi producător, echilibrator,furnizor şi distribuitor de electricitate, s-a listat la BVB, în luna mai a acestui an, în urma celui mai mare IPO derulat de o companie antreprenorială în ultimii cinci ani.

“Suntem onoraţi de includerea Premier Energy Group în indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti, arătând astfel că decizia de a ne lista la Bursa de Valori Bucureşti a fost una strategică, determinată de perspectivele puternice şi pozitive de creştere pe termen lung ale sectorului energetic şi ale economiei româneşti. Includerea în indicele BET, realizată în concordanţă cu angajamentele asumate faţă de investitorii noştri în cadrul IPO-ului, reflectă atât performanţa acţiunilor noastre de până acum, cât şi potenţialul de creştere pe care intenţionăm să-l atingem”, a declarat Jose Garza, CEO al Premier Energy Group. Potrivit surse citate, Premier Energy Group este o companie privată din sectorul energetic care se alătură indicelui, fiind o parte a obiectivului de a îmbunătăţi vizibilitatea şi transparenţa pieţei de capital din România. “Cu un model de afaceri solid, diversificat şi integrat pe verticală, considerăm că aducem o contribuţie valoroasă indicelui. În continuare, pieţele de capital rămân un pilon central al strategiei noastre de creştere şi le mulţumim tuturor acţionarilor care au avut încredere în viziunea noastră”, a adăugat Jose Garza. Odată cu includerea în indicele BET, cele două companii sunt incluse şi în variantele de randament total brut şi net ale acestuia, respectiv în indicii BET-TR şi BET-TRN.

Tot de luni, Premier Energy este inclusă şi în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BETBK, BET-NG şi BET Plus, după ce a fost inclusă în indicele BET-EF încă de la lansarea acestuia de anul acesta. De asemenea, Antibiotice mai este inclusă şi în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BETBK şi BET Plus. “Felicităm companiile Antibiotice şi Premier Energy pentru includerea în indicele BET! Această realizare este o dovadă a eforturilor susţinute ale echipelor acestor companii şi a încrederii pe care investitorii o au în viitorul lor, care au dus la creşterea lichidităţii şi a valorii companiilor. Astfel de schimbări în indicele BET, pun în evidenţă performanţa noilor companii intrate, din punct de vedere al lichidităţii şi evoluţiei capitalizării free float, care a fost mai bună decât evoluţia companiilor pe care acestea le înlocuiesc în indice. Performanţa Antibiotice şi Premier Energy a contribuit la creşterea interesului investitorilor locali şi internaţionali şi, totodată, demonstrează că succesul companiilor listate atrage noi investitori şi stimulează dezvoltarea pieţei de capital”, a declarat Radu Hanga, Preşedinte BVB. Actualizările vin în contextul revizuirii trimestriale ale indicilor BVB. Şedinţa trimestrială a Comisiei Indicilor BVB s-a desfăşurat în data de 5 septembrie. “Investibilitatea indicilor pe care îi gestionăm este un element esenţial pentru orice investitor ce activează pe piaţa locală, fie el instituţional sau de retail. Prin includerea companiilor Antibiotice şi Premier Energy în indicele principal al pieţei, credem că acesta va deveni mai atractiv, mai ales pentru administratorii de fonduri, dar şi că poate fi un activ suport mai bun pentru contractul futures pe BET pe care dorim să îl lansăm anul viitor. Felicităm Antibiotice şi Premier Energy pentru această includere şi sperăm că odată cu aceste evolutii, si indicii extinşi pe care îi administrăm, BET -XT sau BET-BK, să devină din ce în ce mai importanţi şi mai urmăriţi de către investitori”, a mai spus Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti. BET (Bucharest Exchange Trading index) este primul indice dezvoltat de BVB şi cuprinde cele mai lichide companii listate, cu o dimensiune semnificativă, de pe Piaţa Reglementată a bursei locale. Indicele BET este disponibil şi în variantele de randament total brut, prin indicele BETTR, şi randament total net, prin indicele BET-TRN, aceştia măsurând atât performanţa de preţ cât şi performanţa dată de reinvestirea dividendelor oferite de companiile din componenţa indicelui principal al BVB. Lansat pe 19 septembrie 1997, BET a avut în componenţa sa un număr maxim de 10 companii timp de aproape două decenii. În martie 2017, a fost extins la 12 companii prin includerea Conpet şi MedLife. La jumătatea anului 2017, BET a fost extins la 13 companii, odată cu includerea DIGI Communications N.V. În septembrie 2018, alte două companii s-au alaturat indicelui: Shera Franchise Group şi Purcari Wineries. În martie 2019, componenţa indicelui a crescut la 16 companii, odată cu includerea ALRO. În martie 2020, indicele BET a fost extins la 17 companii prin includerea TeraPlast. În septembrie 2021, indicele BET ajungea la 19 companii, după includerea One United Properties şi Transport Trade Services. În martie 2022, odată cu includerea Aquila, ajungea pentru prima dată la un număr de 20 de companii. În iulie 2023, componenţa indicelui a rămas la 20 de companii, acesta fiind numărul maxim de companii din indice, Hidroelectrica înlocuind ALRO. Începând cu 23 septembrie 2024, cele 20 companii care fac parte din indicii BET, BET-TR şi BET-TRN sunt: Antiobiotice (ATB), Aquila Part Prod Com (AQ), Banca Transilvania (TLV), BRD – Groupe Societe Generale (BRD), DIGI Communications (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Premier Enery (PE), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL) şi Transport Trade Services (TTS).

