Informații neconfirmate oficială indică un avans al trupelor armate ucrainene în zona orașului Kreminna

O serie de semnale sugerează că Ucraina ar putea face progrese în jurul orașului Kreminna din regiunea Lugansk, în estul țării, scrie Sky News.

Rusia a făcut din capturarea regiunii ucrainene Donbas – formată din Lugansk și Donețk – unul dintre principalele obiective ale invaziei sale.

There is a lots of „noise” right now about #Kreminna. and something about a really good news to come..

i can’t confirm yet, but it seems that Ukr would be at least breaching the perimeter of the city.

It would be south by the forest

we’ll see tomorrow about confirmation. pic.twitter.com/TYUgjBAwUV

— J. comme JéJé 🇫🇷 🇺🇦 #UkraineMap (@HeliosRunner) December 25, 2022