Bombe din depozitul de la Cobasna, transportate în camioane spre Tiraspol

Un activist civic din regiunea transnistreană susține că arme și muniții ar fi scoase din depozitul de la Cobasna, controlat de Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), și avertizează că acestea ar putea fi folosite inclusiv pentru minarea unor obiective strategice din regiune.

Potrivit declarațiilor activistului Victor Ciorba, recent, camioane cu numere de înmatriculare civile ar fi transportat bombe aeriene de tip FAB-250, cu o greutate de 250 de kilograme, spre Tiraspol.

Acesta afirmă că astfel de bombe sunt utilizate pentru a produce efecte distructive puternice la minarea și detonarea unor obiective mari, provocând distrugeri majore și făcând imposibilă restabilirea rapidă a acestora.

În opinia sa, aceste dispozitive explozive ar putea fi folosite inclusiv pentru minarea Centralei Electrice de la Cuciurgan.

Ciorba susține că depozitele de la Cobasna sunt deja minate și afirmă că Moscova consideră Centrala Electrică de la Cuciurgan un obiectiv strategic, având în vedere importanța acesteia pentru aprovizionarea cu energie electrică a Republicii Moldova și Ucrainei.

Potrivit activistului, Rusia ar urmări să mențină controlul asupra acestei infrastructuri sau, în cel mai rău caz, să o distrugă pentru a împiedica preluarea ei de către alte autorități.

Comentând aceste afirmații, fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat că autoritățile constituționale de la Chișinău nu au control asupra situației din jurul depozitului de muniții de la Cobasna.

Potrivit lui Flenchea, doar GOTR gestionează situația din zonă, iar acest fapt reprezintă unul dintre argumentele invocate de Moscova pentru menținerea trupelor ruse în regiunea transnistreană, în pofida angajamentelor asumate de Rusia privind retragerea acestora încă din 1999.

Flenchea a afirmat că scurgerile de armament din aceste depozite sunt cunoscute de mult timp și a ridicat întrebări privind proveniența munițiilor folosite de structurile armate din regiunea transnistreană, care continuă să desfășoare exerciții și trageri regulate.

În paralel, liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că regiunea transnistreană ar trebui să gestioneze direct Fondul de Convergență.

Într-un interviu acordat presei locale, Krasnoselski a afirmat că fondurile ar trebui administrate de Tiraspol și nu de Chișinău, susținând că, în caz contrar, acestea riscă să fie utilizate netransparent.

Liderul transnistrean a menționat că administrația sa a propus în repetate rânduri proiecte concrete pentru utilizarea acestor bani, printre care modernizarea stațiilor de epurare, reparația drumurilor, renovarea podului peste Nistru din apropierea satului Bâcioc și construcția unui centru rezidențial pentru persoane cu dizabilități de peste 18 ani.

Totodată, Krasnoselski a acuzat autoritățile de la Chișinău că refuză să coordoneze sau să discute aceste propuneri cu Tiraspolul.

Liderul transnistrean a criticat și eliminarea facilităților fiscale pentru agenții economici din regiune, respingând afirmațiile potrivit cărora Transnistria ar fi beneficiat de avantaje fiscale din partea Chișinăului.