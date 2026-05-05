OSCE găzduiește o reuniune economică între Chișinău și Tiraspol

O reuniune a grupurilor de lucru de la Chișinău și Tiraspol pe probleme economice are loc marți la Misiunea OSCE din Chișinău. Misiunea OSCE în Moldova a menționat că aceasta este prima reuniune a grupului de lucru desfășurată la Chișinău cu reprezentanți prezenți fizic de la izbucnirea războiului din Ucraina în 2022.

Anterior, reprezentanții din Tiraspol au declarat că au refuzat să vină la Chișinău din cauza îngrijorărilor legate de siguranța lor, după ce parlamentul moldovean a adoptat așa-numita „lege privind separatismul” în 2024.

Din acest motiv, după 2024, reuniuni ale reprezentanților politici în formatul „1+1” au avut loc doar la birourile Misiunii OSCE din Tiraspol și Bender. Anul acesta, două întâlniri în acest format au avut loc și la Tiraspol și Bender.

La întâlnirea grupului de lucru de la Chișinău participă „Ministrul Dezvoltării Economice” al regiunii transnistrene, Serghei Obolonik, care este coordonatorul grupului de lucru de la Tiraspol.

Potrivit Biroului pentru Reintegrare, Obolonik a fost de acord să vină la Chișinău în conformitate cu principiul rotației, întrucât întâlnirea anterioară a grupului de lucru a avut loc în decembrie 2025 la biroul Misiunii OSCE din Bender.

„A călătorit liber la Chișinău, ceea ce infirmă afirmațiile Tiraspolului privind existența riscurilor la organizarea întâlnirilor de lucru pe malul drept al Nistrului”, a menționat Biroul.