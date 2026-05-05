Rusia a oprit producția la vasta rafinărie de petrol Kirishi după un atac cu drone

Vasta rafinărie de petrol Kirishinefteorgsintez (Kirishi) din Rusia și-a oprit activitatea de procesare marți, în urma unor atacuri cu drone ucrainene care au avariat instalațiile și au provocat un incendiu, au declarat două surse din industrie pentru Reuters.

Surgutneftegaz, compania care controlează rafinăria, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea agenției de presă.

Sursele, care au vorbit pentru Reuters sub protecția anonimatului din cauza naturii sensibile a situației, au spus că trei dintre cele patru unități de distilare a țițeiului de care dispune rafinăria au fost avariate în atacul cu drone.

Sursele au mai declarat că este dificil de estimat timpul necesar pentru repararea unităților afectate și că mai multe instalații secundare au fost, de asemenea, avariate.

Rafinăria se află la aproape 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Alexander Drojdenko, guvernatorul regiunii Leningrad în care se află rafinăria, a declarat marți dimineață că a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din Kirishi.

Rafinăria din Kirishi a fost ținta mai multor atacuri cu drone în acest an, unul major având loc la începutul acestei luni.

Capacitatea rafinăriei este de 20 de milioane de tone metrice, adică aproximativ 400.000 de barili pe zi. În ultimii ani, a procesat anual aproximativ 18 milioane de tone, reprezentând circa 7% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia.