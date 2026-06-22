Salarii de lux la stat: Cât câștigă directorii companiilor publice din nordul țării

Directorii unor companii și instituții publice din nordul Republica Moldova au declarat pentru anul 2025 venituri care depășesc de trei până la șase ori salariul mediu pe economie, stabilit la 16.100 de lei. Potrivit declarațiilor de avere, pe lângă salarii consistente, aceștia dețin apartamente, terenuri, automobile și economii importante în conturi bancare.

Cel mai mare venit salarial dintre managerii analizați de jurnaliștii de la Tvn.md îl declară Vasile Roșca, directorul general al Barza Albă. Acesta a încasat în 2025 un salariu de 1.193.322 de lei, echivalentul a aproape 100.000 de lei lunar, de peste șase ori mai mare decât media pe economie.

Familia sa a mai declarat 120.000 de lei din chiria unui apartament, dobânzi bancare de 10.840 de lei și o donație de 1.581.200 de lei, primită de la mama soției. În total, veniturile familiei au depășit 2,9 milioane de lei.

Roșca deține două apartamente, un garaj și un automobil Mercedes GLE 400 4MATIC din 2017, evaluat la 35.000 de euro.

Pe locul doi se află Iurie Beșliu, directorul general al RED-Nord, care a obținut venituri salariale de 899.992 de lei, aproximativ 75.000 de lei lunar.

La acestea se adaugă venituri din activitate didactică, dobânzi bancare, indemnizații și tichete de masă, astfel încât venitul total a depășit 1,04 milioane de lei. Beșliu declară patru apartamente, opt terenuri agricole și economii de peste două milioane de lei în diverse valute.

Maria Prisacari, directoarea Agenția de Dezvoltare Regională Nord, a declarat venituri de 747.812 lei în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 60.000 de lei lunar.

Familia acesteia a avut venituri totale de peste 1,72 milioane de lei, incluzând salariul soțului de peste 732.000 de lei, venituri din activitate didactică, vânzarea unui automobil și alocații din România. Prisacari deține o casă, un apartament cumpărat în 2024 și un depozit de 5.000 de euro, dar și credite active de 930.000 de lei.

Oleg Petelca, director interimar al FEE-Nord, a declarat venituri salariale de 642.095 de lei, adică peste 53.500 de lei lunar, la care se adaugă venituri din patentă, activitate didactică, dobânzi și indemnizații.

Veniturile totale ale acestuia depășesc un milion de lei, iar activele financiare însumează peste șase milioane de lei, în conturi și depozite bancare din Moldova și România. Petelca deține un apartament și un automobil Opel Vectra.

În cazul lui Constantin Șestacov, actual director interimar al CET-Nord, declarația pentru 2025 reflectă perioada în care activa la Barza Albă și Victoriabank.

Acesta a declarat venituri de peste 628.000 de lei din salarii, iar familia sa a cumulat venituri de peste 1,1 milioane de lei. În 2025, Șestacov și-a cumpărat un Mercedes-Benz din 2021 pentru peste 522.000 de lei. Totodată, familia are două credite active în valoare totală de 450.000 de lei.