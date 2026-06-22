Ursula von der Leyen: UE pregătește un nou pachet de 120 de milioane de euro pentru securitatea Moldovei

Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Summitul Moldova-UE de la Bruxelles.

Oficiala europeană a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe, motiv pentru care UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și reziliență ale țării. Potrivit Ursulei von der Leyen, Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor acordate prin Facilitatea Europeană pentru Pace, după Ucraina.

În plus, Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru sporirea rezilienței în fața atacurilor hibride și va continua misiunea de parteneriat a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Sprijinul european va viza și securizarea frontierelor. În acest sens, Bruxellesul va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră, pentru îmbunătățirea supravegherii, a capacităților de detectare și a nivelului general de securitate.

De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o implicare mai mare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral, pentru schimb de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice.