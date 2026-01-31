Instanțe fără judecători. Iachimovschi: Imaginea lor a fost distrusă nemeritat

Instanțele de judecată și procuraturile din Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de personal, cauzat atât de procesul de evaluare externă (vetting), cât și de scăderea atractivității profesiilor din justiție.

Fostul procuror Octavian Iachimovschi susține că salariile modeste și deteriorarea constantă a imaginii judecătorilor și procurorilor descurajează tinerii să urmeze Institutul Național al Justiției (INJ). Acesta a declarat, la emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, că percepția privind nivelul de corupție din sistem ar fi fost, în anumite perioade, exagerată, iar remunerația insuficientă face profesiile necompetitive.

„Una dintre principalele cauze ale numărul mic de candidați la INJ este că imaginea judecătorului și procurorului a fost frecvent distrusă în Republica Moldova, în opinia mea nemeritat. Funcțiile sunt prost plătite și, în consecință, nu mai sunt atractive. Motivația unui tânăr de a deveni procuror sau judecător este foarte redusă”, a afirmat Iachimovschi, care a demisionat din Procuratura Anticorupție la 1 octombrie 2025, după ce a trecut vettingul.

În prezent formator la INJ și implicat în proiecte ale societății civile, acesta a criticat discursurile publice care descriu justiția drept extrem de coruptă, avertizând că astfel de mesaje pot descuraja investițiile străine.

La rândul său, membrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ion Guzun, a recunoscut existența unei crize de candidați, menționând că, în ultimii ani, numărul celor admiși la INJ este aproape egal cu cel al locurilor disponibile, deși concurența ar trebui să fie mai mare.

Totuși, Guzun nu consideră nefondate acuzațiile de corupție, subliniind că au existat cazuri în care judecători, procurori și avocați au fost implicați în scheme ce au afectat mediul de afaceri. El a precizat că vettingul produce deja rezultate, chiar dacă a dus la reducerea numărului de magistrați și la creșterea volumului de muncă pentru cei rămași în sistem.

Potrivit CSM, între 2023 și 2025 au fost numiți în funcție peste 50 de judecători, majoritatea provenind din interiorul sistemului. De asemenea, media de vârstă a magistraților a scăzut, iar unele funcții au fost ocupate inclusiv prin transferuri temporare la instanțele superioare.

În prezent, aproximativ 120 de posturi de judecător sunt vacante, ceea ce reprezintă circa 20% din total. Situația este critică la Curtea Supremă de Justiție, unde doar șapte din 20 de funcții sunt ocupate. Până acum, doar 38% dintre judecătorii supuși vettingului nu au fost identificați cu probleme de integritate etică sau financiară.

Pe fondul acestui deficit, încărcătura de muncă a crescut semnificativ. În 2024, un judecător a examinat, în medie, 889 de dosare pe an, echivalentul a aproximativ 74 de cauze lunar. Experții avertizează că acest nivel afectează atât calitatea actului de justiție, cât și sănătatea profesională a magistraților.

În prezent, salariul mediu al unui judecător din Republica Moldova este de aproximativ 23.000 de lei pe lună.