Institutul Goethe din Germania își va inaugura un sediu la Chișinău

La Chișinău va fi inaugurat un sediu al Institutului Goethe, instituție care va întări cooperarea culturală și educațională dintre Germania și Republica Moldova. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, și Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, au discutat la Chișinău despre organizarea de programe și evenimente comune și consolidarea colaborării între instituțiile culturale din ambele țări.

„Prezența acestei instituții va contribui la intensificarea schimburilor culturale și educaționale, va facilita organizarea de programe și evenimente comune și va sprijini dezvoltarea colaborărilor dintre instituțiile culturale din Germania și Republica Moldova”, se arată în comunicatul Ministerului.

La fel, în cadrul întâlnirii, oficialii au discutat despre consolidarea cooperării culturale moldo-germane și dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul culturii, patrimoniului cultural și mass-mediei.

În domeniul patrimoniului cultural, cei doi oficiali au abordat proiectul de consolidare și restaurare a fostului Gimnaziu de fete din Chișinău, realizat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Ambasada Germaniei. Proiectul urmărește conservarea elementelor decorative originale și protejarea unui monument istoric semnificativ al capitalei. Totodată, a fost discutată și cooperarea în domeniul rezilienței mass-media.

Ministrul Cristian Jardan a subliniat importanța Germaniei ca partener strategic al Republicii Moldova și a prezentat principalele priorități ale Ministerului Culturii, printre care promovarea culturii în regiuni, noua lege a mass-mediei și legea monumentelor istorice.