Interlopul Iurie Radulov alias „Babior”, dat în căutare prin Interpol

Autoritățile din Republica Moldova l-au plasat în căutare internațională pe Iurie Radulov, cunoscut în lumea interlopă drept „Babior”. Iurie Radulov fusese condamnat pe viață pentru zece omoruri la comandă și 11 tentative, dar fost eliberat condiționat pe 10 martie 2025, în urma unei decizii a instanței care a aplicat prevederi de amnistie și comutare a pedepsei.

La moment pe numele său este emisă Notificare Roșie Interpol, fiind căutat pentru localizare și reținere.

În total, 24 de condamnați pe viață s-au ales cu sentința revizuită, dintre care nouă au fost eliberați.

Fosta deputata PAS, Olesea Stamate, a dezmințit informațiile că tatăl său, Coval Vladimir, a fost avocatul lui Radulov Iurie, un deținut condamnat pe viață și eliberat înainte de termen. Ultima a precizat că tatăl său într-adevăr l-a reprezentat pe criminal în solicitarea privind aplicarea amnistiei, care însă a fost refuzată, atât de prima instanță, cât și de instanța de apel, iar ultimul și-a schimbat apărătorul.

„Orice interes personal al meu sau al apropiaților mei în acest subiect este doar o următoare bârfă, aruncată în spațiul public ca să mă discrediteze”.

În luna aprilie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a oferit detalii pe cazul celor patru deținuți pe viață, eliberați din Penitenciarul nr. 17 – Rezina, în cadrul unei examinări în ședința plenului CSM din 8 aprilie.

În luna mai, Iurie Radulov a fost localizat după ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova în luna martie.

În luna octombrie 2025, Interlopul Iurie Radulov, cunoscut drept „Babior”, nu se află în Europa, nici în Rusia. Potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, acesta a fost localizat. „Absolut tot ce ține de această persoană s-a transmis pentru asigurarea procesului de extrădare”, a declarat Cernăuțeanu.