MAE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: O încălcare a suveranității

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Shahed.

Autoritățile menționează că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre.

„Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în comunicatul MAE.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au mai anunțat că Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare, în cooperare cu instituțiile naționale competente și partenerii internaționali, pentru protejarea teritoriului său și a populației sale.