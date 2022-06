Investigație BBC. Există dovezi că rușii au furat cereale din Ucraina

În mod repetat, ocupanții ruși au fost acuzați că au furat cereale de la fermierii ucraineni din zonele ocupate, precum și alte culturi precum semințele de floarea soarelui, împreună cu îngrășăminte și echipamente agricole. BBC a vorbit cu fermieri, a analizat imagini din satelit și a urmărit datele de urmărire pentru a căuta dovezi despre unde se îndreaptă cerealele furate.

La câteva zeci de mile de linia frontului, fermierul ucrainean Dmitro descrie modul în care afacerea pe care a cultivat-o timp de 25 de ani s-a pierdut în patru luni de când rușii au invadat Ucraina.

BBC a încercat să contacteze peste 200 de fermieri al căror teren se află acum pe teritoriul ocupat de ruși. Dmytro (nu-i folosim numele real pentru a-l proteja de represalii) a fost unul dintre puținii dispuși să ne cunoască.

„Ne-au furat cerealele. Ne-au distrus sediul, ne-au distrus echipamentul”.

Imagini CCTV ale momentului în care soldații ruși au ajuns la o unitate de depozitare









De asemenea, el menționează că forțele ruse ocupă acum 80% din zecile de mii de hectare pe care le cultivă și le acuză că fură cereale la scară industrială.

CCTV de la unul dintre site-urile companiei au surprins momentul în care rușii au ajuns. Am estompat o parte din împrejurimi pentru a proteja identitățile proprietarilor fermei.

Mai târziu, în filmare, un soldat observă o cameră de securitate și trage în ea, dar ratează.

Și camioane cu cereale au fost furate, Dmitro spune că câteva dintre ele aveau trackere GPS montate.

Am putut folosi aceste date pentru a vedea că au mers spre sud în Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014, și apoi în Rusia.

Din datele GPS, ambele camioane s-au oprit în apropierea unui depozit, identificat ca loc pentru descărcarea și depozitarea cerealelor în orașul din Crimeea Oktyabrske.

Într-o imagine din satelit din 14 iunie a acestui an, se poate vedea o linie de camioane pe drumul de lângă instalație.

Putem vedea că depozitul se află lângă o linie feroviară, care poate fi folosită pentru a transporta cereale fie în Rusia, fie în porturile din sudul Crimeei. Partea de sus a depozitului pare să aibă, de asemenea, simbolul Z – emblema invaziei Rusiei – pe acoperiș.

Cozi la graniță

Este foarte greu de urmărit transporturile individuale de cereale furate, dar există o mulțime de dovezi că o mare parte din acestea ajung mai întâi în Crimeea. Există imagini prin satelit la două puncte cheie de intrare – la Cionhar și Armiansk, în care se poate vedea o adunare de vehicule, care ar putea fi folosite pentru a transporta cereale și alte produse.

O imagine de la punctul de intrare Cionhar făcută pe 17 iunie arată o linie de camioane cu o lungime de peste 5 km (trei mile).

Acest nivel de trafic rutier în Crimeea este neobișnuit, deoarece Ucraina nu a avut acces în zonă de când a fost anexată de Rusia în 2014 și exportă cereale și alte produse din alte părți.

Ar putea fi posibil să explicăm o parte din volumul traficului ca camioane goale care se întorceau din zonele ocupate și au livrat provizii rușilor. Dar o interpretare evidentă este că multe dintre camioane transportă cereale sau alte produse precum semințele de floarea soarelui – luate de la fermierii ucraineni.

Imaginile din satelit ale orașului Dzhankoi din Crimeea arată camioane care așteaptă pe un drum lângă o unitate de depozitare a cerealelor și lângă gara conectată.

Imaginile arată trenuri de marfă cu vagoane de tipul celor folosite pentru transportul cerealelor și a altor produse la stația de lângă depozitul.

Trenurile din Dzhankoi sunt conectate la porturile Sevastopol și Kerci, unde produsele pot fi mutate în Rusia sau în străinătate.

Unde sunt luate cereale ucrainene după Crimeea?

„Ei duc cereale mai întâi în Crimeea anexată, unde le transportă în [porturile] Kerci sau Sevastopol, apoi încarcă cereale ucrainene pe nave rusești și merg în strâmtoarea Kerci”, spune Andrei Klimenko, expert la Institutul pentru Marea Neagră. Studii strategice la Kiev, care monitorizează în mod regulat mișcările navelor în jurul Crimeei.

„Acolo, în strâmtoarea Kerci [între Crimeea și Rusia], ei transferă cereale ucrainene de pe nave mici pe vrachiere, unde sunt amestecate cu cereale din Rusia sau, în unele cazuri, navighează în această zonă doar pentru a da aspectul că se încarcă cu cereale rusești”.

Totodată, el mai adaugă că acesta este apoi exportat cu certificate rusești, spunând că sunt cereale rusești.

Adesea, navele s-au îndreptat spre Siria sau Turcia.

Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat că au investigat afirmațiile referitoare la livrarea cerealelor ucrainene în Turcia și că până acum nu a găsit nicio dovadă.

„Am văzut că portul de plecare al navelor și originea mărfurilor este Rusia în evidențe”, a spus el.

Volum neobișnuit de activitate în Sevastopol

Imaginile din satelit de la terminalul de cereale Avlita din portul Sevastopol din vestul Crimeei arată un nivel ridicat de activitate pe tot parcursul lunii iunie, cu material galben în concordanță cu culoarea cerealelor fiind încărcat pe o serie de nave.

Am analizat imagini ale aceluiași terminal în iunie în ultimii ani, iar această activitate pare a fi neobișnuit de mare.

Unii experți cu care am vorbit au spus că această activitate poate fi explicată doar de cerealele transportate de pe continentul Ucrainei.

„Crimeea nu cultivă prea multe cereale pentru export”, spune Mariia Bogonos, expert în politici agricole la Școala de Economie din Kiev.

De asemenea, nu ar avea sens din punct de vedere geografic ca Rusia să folosească Sevastopolul pentru a-și exporta propriile cereale.

Dar Mike Lee, un expert în agricultură la Green Square Agro, care a lucrat atât în ​​Ucraina, cât și în Rusia, spune că unele cereale care ies din Crimeea ar putea face parte dintr-un restanțe de la recolta de anul trecut, păstrate în depozit din cauza războiului. „Crimeea este sub controlul Rusiei, dar lanțurile de aprovizionare au fost afectate și acolo”.

Navele care își opresc urmăritoarele

Din Crimeea, autoritățile americane și ucrainene și rapoartele din presă au numit nouă nave despre care se presupune că au transportat cereale ucrainene furate în străinătate.

Folosind date de la Lloyd’s List Intelligence, BBC a urmărit aceste nave în călătoriile dintre Crimeea și porturile din Turcia și Siria din aprilie.

Lloyd’s List Intelligence spune că navele au folosit ceea ce specialiștii maritimi ar descrie drept practici de navigație „înșelătoare” – oprirea tracker-urilor de la bord când intră în Marea Neagră sau deplasarea în jurul strâmtorii Kerci, lângă Crimeea.

Când trackerele lor revin online, navele navighează spre sud și multe raportează o adâncime mai mică în apă, sugerând că au luat încărcătură în timpul penei.

BBC a cartografiat călătoriile a trei nave: Matros Pozynich și Sormovskiy 48, deținute de două companii din Rusia, precum și Finikia, deținută de Autoritatea Maritimă Generală Siriană .

Am încercat să contactăm proprietarii înregistrați în Rusia ai acestor nave pentru a întreba despre călătorii, dar nu am primit răspuns. Nu am putut ajunge la proprietarii sirieni.

În ciuda lacunelor din istoria lor de urmărire, imaginile prin satelit au dezvăluit unde s-au aflat unele dintre nave.

Imaginile de la Maxar arată Matros Pozynich din Sevastopol, Crimeea, la mijlocul lunii mai. În timpul acestei călătorii, a navigat spre strâmtoarea Kerci, a avut o întrerupere a transponderului timp de cinci zile și apoi a reapărut la sute de mile spre sud, în Marea Neagră. Mai târziu a fost fotografiat în portul sirian Latakia – dar avea sistemul de urmărire dezactivat.

În conformitate cu Safety of Life at Sea (SOLAS) al ONU, navele trebuie să aibă trackerele pornite în orice moment, cu excepția cazului în care reprezintă o amenințare la adresa siguranței și securității lor – din cauza pirateriei, de exemplu.

Michelle Wiese Bockmann, editor de piață la Lloyd’s, consideră că nu există nicio justificare pentru a opri dispozitivele de urmărire în apropierea Crimeei sau în apropierea coastei siriene.

„Această practică în mod clar nu este legată de riscurile de piraterie”, spune doamna Bockmann. „Alte nave au transponderele pornite, deci de ce nu?”

Tactica Rusiei

BBC a mai obținut documente întocmite de autoritățile de ocupație ruse care enumera fermele unde urmează să fie transferate cereale.

O investigație separată a BBC Russian și BBC Ukrainian a arătat că, în unele cazuri, rușii îi forțează pe fermierii ucraineni să vândă cereale la prețurile pieței și să semneze documente pentru a dovedi că a fost achiziționat „legal”.

În timp ce primele rapoarte au fost în mod obișnuit despre furturi de către forțele ruse, fermierii sugerează că a existat o schimbare de tactică, deoarece rușii își dau seama că, dacă nu plătesc nimic, recoltele viitoare ar putea fi sabotate. Fermierii spun că trebuie să accepte prețurile mici, deoarece nu au alternativă și trebuie să cumpere combustibil și să plătească muncitorii.

Emilie Pottle, avocat în drept internațional, a declarat pentru BBC că aceste acțiuni pot încălca Convenția de la Geneva și regulile Curții Penale Internaționale (ICC) care guvernează puterile ocupante.

Autoritățile ruse au fost contactate pentru a întreba despre aceste acuzații, dar nu s-a oferit niciun un răspuns.

Cu toate acestea, unii oficiali din zonele deținute de Rusia au vorbit deschis despre preluarea cerealelor ucrainene din zonele pe care le controlează acum.