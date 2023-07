Investigație: Spionii Moscovei, pe acoperișul Federației Ruse din Chișinău: Echipamentele pot colecta informații sensibile pentru securitatea țării

Rușii și-au umplut Ambasada de la Chișinău cu multiple sisteme de antene, capabile să capteze orice tip de semnale la distanță lungă. Jurnal TV a numărat 28 astfel de dispozitive instalate pe acoperișurile celor două clădiri ale misiunii diplomatice de pe bulevardul Ștefan cel Mare. E aproape de două ori mai mult decât la Bruxelles, unde se află multe dintre subdiviziunile Uniunii Europene și stafful NATO. Echipamentele pot colecta informații sensibile pentru securitatea țării, avertizează experții, transmite Jurnal.md.

Acoperișul este împânzit cu antene parabolice și alte dispozitive. În aprilie curent, jurnaliștii mai multor publicații din Europa au publicat o investigație privind echipamentele de comunicații și spionaj montate pe acoperișurile ambasadelor Rusiei din occident. În vârful clasamentului se află consulatul de la Bruxelles, pe al cărui acoperiș sunt 17 antene, relatează „Le Monde”. Jurnaliștii francezi susțin că Bruxellesul a devenit una dintre principalele ținte ale spionilor ruși, deoarece acolo se află sediile Uniunii Europene și ale NATO. Pornind de la această anchetă, echipa Jurnal TV de investigație a descoperit că ambasada de pe bulevardul Ștefan cel Mare surclasează detașat capitala Belgiei în lista de priorități a rușilor la capitolul sisteme de supraveghere.

„Am numărat cel puțin 28 de antene fixate pe aceste două clădiri, pe care le vedeți în spatele meu. Și asta e doar ceea ce se vede cu ochiul liber. Cele mai multe, 13, sunt antene parabolice. Este și o serie de echipamente de frecvență înaltă, foarte înaltă sau ultra înaltă, care, conectate la tehnică specială, sunt capabile, potrivit specialiștilor, să intercepteze conversații de pe telefonul mobil, date WI-FI și comunicații la distanță lungă. Și toate aceste tehnologii sunt conectate în nemijlocită apropiere de principalele instituții ale statului”.

Inginerul radiotehnic Iurii Sainsus susține că orice tip de antenă poate fi folosită în scopuri militare. Numai știind la ce sunt conectate, putem stabili la ce servesc cu adevărat.

„Poate ea fi folosită în domeniul militar, asta poate spune numai un specialist care cunoaște la ce tehnică este conectată. Doar atunci vom putea constata că această antenă nu se folosește în scopuri civile. Adică antena este doar un instrument. Informația este translată, adică emisă și primită de alt aparataj care se află de acum în interiorul clădirii”, spune Iurii Sainsus.

Conectate corespunzător, antenele captează semnale printr-o metodă numită „A Man in the middle”, susține expertul în tehnologii informaționale și securitate cibernetică, Oleg Păduraru:

”Sistemul „Man in the middle” constă în amplasarea răufăcătorului la mijloc, între emițător și receptor. Acesta primește semnalele, le captează, și ulterior are și posibilitatea de a le modifica, și a le trimite către receptor cu semnal modificat. Toate tipurile de semnale, începând cu semnalele radio, semnalele TV, rețelele mobile pot fi interceptate, comunicațiile prin satelit, internetul prin satelit. – Asta se întâmplă în timp real? – Teoretic da. Asta deja depinde de echipamentul pe care îl are răufăcătorul și puterea lui de calcul”.

Cablurile conectate la antene sunt trase în interior, asta denotă că înăuntru există un centru de comandă, care permite manevrarea sistemelor de la distanță. În posesia noastră au ajuns imagini care demonstrează acest lucru. A fost surprinsă o antenă parabolică în timp ce se rotea automat. O țară ca Rusia, care dispune de sateliți proprii pe orbită, ar putea folosi multitudinea de antene parabolice pentru transmiterea informațiilor decodificate către sateliți.

Un alt mister sunt magaziile mici, care răsar pe acest acoperiș. Arată ca două containere, amplasate de ambele părți. Astfel de „colibe” există în Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Grecia, Malta, Portugalia, România și Suedia, se arată în ancheta jurnaliștilor europeni. „Aceste magazii ar ascunde cele mai sensibile dispozitive de supraveghere și merită maximă atenție”, este opinia unui general din Polonia, consultat de „VSquare”. Am obținut imagini de pe vremea când acoperișurile acestor magazii au fost reparate. Echipamentul din interior este acoperit cu o peliculă opacă.

Modelele instalate de Rusia în aceste containere pot fi utilizate în special pentru a intercepta comunicațiile telefonice prin satelit, dar și comunicațiile aeronautice, maritime, militare și ale poliției, spun experții consultați de autorii investigației „Epsiomati”. De asemenea, pot transmite informații către nave militare rusești, notează experții citați de publicația belgiană „De Tijd”. Conectate la tehnica specială amplasată în incinta ambasadei, sau în misterioasele containere, cu ajutorul antenelor pot fi operate atacuri cibernetice asupra rețelelor guvernamentale. Acest lucru este însă imposibil de verificat. Imunitatea diplomaților și ai reprezentanților acestora este garantată de Convenția de la Viena, transmite sursa citată.

Duminică, 14 mai 2023. În loc să se odihnească, angajatul Oficiului atașat pe apărare al Ambasadei ruse la Chișinău, Pavel Iacunin, se află pe acoperișul reședinței ce aparține misiunii diplomatice. După mai multe estimări, atașatul apărării asamblează manual o antenă și o așază așa ca să aibă un semnal mai bun. După o oră de așteptare, o ajustează din nou. Coincidență sau nu, dar tot în acea zi, în autonomia găgăuză se desfășura turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan.

1 iunie 2023. O altă zi memorabilă în calendar. Republica Moldova găzduiește summitul Comunității Europene. La Chișinău au venit lideri din 45 de țări de pe continentul european. Dar iată că și în ziua aceasta, un angajat al personalului tehnic al misiunii diplomatice își face apariția pe acoperiș. Ca și în primul caz, acesta scoate o antenă. Un exercițiu similar îl făcuse cu o săptămână mai înainte, fiind însoțit de un coleg.





Garnitura de antene propriu-zisă nu prezintă niciun pericol. Dar conectată la niște dispozitive speciale de spionaj, aceasta devine o amenințare reală. Acest lucru îl deducem din stenograma unei discuții, prin rație, a agenților ruși de la acea vreme, care dovedește că interiorul reședinței de pe teritoriul ambasadei sunt amenajate două camere, una în subsol, și alta la ultimul etaj, în care sunt amplasate aparatele de spionaj. Cea din urmă este și zona de lucru, în care ofițerii serviciilor secrete își desfășoară munca în fața computerelor. La început, nici agenții Moscovei nu aveau o închipuire clară de facilitățile noilor dispozitive. Din stenogramă reiese că rușii reușiseră să intercepteze semnale din România și Portugalia.

FRÂNTURI DIN STENOGRAMĂ

Vorbește agentul GRU, Andrei Levin.

– I-am prins pe vecinii de peste graniță. Aproximativ e la fel ca aici, doar că ai noștri nu le cunosc limba. Și am mai prins semnale și de la alții…chiar din alt capăt al lumii…și în plus din nordul Europei.

– Nu le facem nimic. Doar îi înregistrăm.

– Vin atât de multe informații pe Viber, că trebuie să-i dau setări mai clare…

– …înregistrez, dar se vorbește în portugheză. Ce vreți de la mine?

– …avem o garnitură bogată de programe la alegere…

Informațiile sustrase se cifrează, se descarcă pe CD, iar apoi se transmit la Moscova prin poștă diplomatică. E o practică bine-cunoscută a ambasadelor ruse din toată lumea. În așa fel, mii de CD-uri au ajuns de la Chișinău la Moscova în ultimii ani, ne-au confirmat sursele noastre confidențiale. Niciunul dintre informatorii cu care am discutat, nu a putut să ne spună ce conțin acestea”, cităm din investigația Jurnalului.

Cine sunt Pavel Iacunin, Alexander Vasinovici, Vitalie Renev, Vladislav Bolotov, Mihail Yumashev, Artem Kuznetsov, Vladimir Gorokhov, Vladimir Savin, Eduard Osechikin, Vladimir Zaykin, Andrei Lenev, Igor Bakulin, Alexandr Tonkih, Evgeny Abaev și Alexander Mayorov sau Ilya Shershnev, ce legături au cu serviciile secrete ruse și ce funcții oficiale le-au fost date în Ambasada Rusiei la Chișinăpu pentru a le camufla activitatea, îi puteți afla din investigația Jurnal TV.

