Ion Ceban: 80 de locuri noi de parcare vor fi create într-o curte din sectorul Ciocana

Alte 80 de locuri de parcare vor fi create în curtea blocului de pe str. Igor Vieru, 5/1, din sectorul Ciocana. Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că parcarea publică este amenajată în locul mai multor garaje vechi și neutilizate.

Potrivit edilului, proiectul de amenajare a locurilor de parcare face parte dintr-un amplu program municipal inițiat de Primăria orașului Chișinău pentru crearea parcărilor municipale.

„Urmează să înceapă lucrările pentru crearea parcărilor de captură în toate sectoarele, a parcărilor de capacitate mare, precum și crearea a sute de locuri de parcare în curțile blocurilor, pe marginea carosabilului, precum și în alte locații identificate în ultimele luni”, a subliniat Ion Ceban.

Problema locurilor de parcare rămâne una dintre cele mai mari provocări din Chișinău, în special în cartierele rezidențiale construite în perioada sovietică, unde numărul automobilelor a crescut considerabil în ultimii ani. În multe curți de bloc, șoferii parchează pe trotuare, spații verzi sau pe marginea carosabilului, din cauza lipsei locurilor amenajate.

În acest context, Primăria Capitalei a anunțat în ultimele luni mai multe proiecte de reorganizare a spațiilor urbane și demolare a garajelor vechi sau abandonate pentru amenajarea parcărilor publice.