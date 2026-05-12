Tânăr, bătut cu bestialitate în parcul La Izvor: Angajați MAI, printre agresori

Un tânăr în vârstă de 26 de ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme grave, după ce ar fi fost atacat și bătut împreună cu un amic de un grup de indivizi în parcul „La Izvor” din sectorul Buiucani al Capitalei.

Incidentul ar fi avut loc în seara zilei de ieri, iar potrivit infromaților publicate de Pulsmedia.md, cei doi tineri ar fi mers în parc pentru a discuta cu mai multe persoane care ar fi încercat să estorcheze de la ei aproximativ 10.000 de euro.

La întâlnire, aceștia ar fi fost atacați de aproximativ zece persoane cu constituție atletică. Sursele citate susțin că printre agresori s-ar afla doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, dar și agenți de pază ai unui local din Chișinău.

Conform acelorași informații, agresorii le-ar fi aplicat victimelor multiple lovituri cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului, inclusiv în timp ce aceștia se aflau deja la pământ.

În urma atacului, tânărul de 26 de ani a fost transportat la spital, unde medicii i-au diagnosticat multiple traumatisme grave.

Deocamdată, oamenii legii nu au venit cu o reacție oficială privind acest caz.