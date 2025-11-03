Ion Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru a combate consumul de droguri în Capitală

Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a spus edilul.

„O îngrijorare foarte mare, la care am dori deschidere și colaborare din partea noului Guvern, este subiectul consumului de droguri. La adresa noastră vin tot mai multe solicitări, mai ales din partea părinților, care sunt spreriați de unele informații pe care le află chiar de la copiii lor. Am venit în întâmpinarea autorităților atunci când ni s-a solicitat limitarea unor locuri publice care erau deschise până dimineața. Acum această problemă este cu mult mai gravă și a devenit subiect de discuții în școli și în preajma școlilor. Trebuie să luăm măsuri foarte stricte.

Plus, locuitorii se plâng că prin ogrăzi, terenuri de joacă, sunt locuri special amenajate unde se îngroapă tot felul de prostii, iar după hărți, contra cost, acestea pot fi ușor găsite. Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a declarat primarul Ion Ceban la ședința Primăriei.