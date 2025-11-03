Moldova va participa la Eurovision 2026, după ce s-a retras din concurs, anul trecut: Câştigătorul finalei naţionale va primi și un premiu special

Republica Moldova va participa la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova”. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici europene şi adaptat specificului local.

În premieră, selecţia naţională va fi coordonată de doi producători oficiali, selectaţi pentru experienţa şi reputaţia impecabilă în domeniul muzical:

Serghei Orlov – producător cu cea mai bogată experienţă de participare la concursul international Eurovision, alături de diferiţi artişti;

Roman Burlaca – regizor şi producător autohton, recunoscut pentru colaborările sale cu cei mai populari artişti locali şi pentru contribuţia la scena muzicală modernă din Republica Moldova.

Implicarea producătorilor în concursul naţional asigură o selecţie profesionistă, transparentă şi credibilă, care pune accent pe valoarea artistică şi competitivitatea internaţională a pieselor.



În acest context, Teleradio-Moldova anunţă startul înregistrării concurenţilor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026 începând cu data de 7 noiembrie. Artiştii pot depune piesele lor originale la adresa: [email protected], conform condiţiilor stabilite în regulamentul concursului. Perioada de înscriere va fi deschisă timp de 30 de zile calendaristice, iar toate detaliile privind participarea sunt disponibile pe site-ul instituţiei.



Anul acesta, Teleradio-Moldova mai vine cu o noutate bună. Pentru a garanta un proces de evaluare obiectiv, juriul finalei naţionale va fi format din 20 de membri – dintre care 5 internaţionali şi 15 naţionali.



Ediţia din 2026 marchează 70 de ani de la lansarea Concursului Eurovision şi, totodată, cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova în competiţia internaţională.



Pentru a onora acest moment special, Teleradio-Moldova oferă câştigătorului finalei naţionale un premiu destinat pregătirilor pentru participarea la etapa internaţională, iar cei doi producători oficiali îl vor consilia pe parcursul întregului proces de pregătire, pentru a asigura o reprezentare demnă şi competitivă a ţării.



În contextul confirmării participării Moldovei la ESC 2026, Martin Green, directorul competiţiei internaţionale, declară: „Suntem încântaţi să îi urăm bun venit în concurs radiodifuzorului public TRM din Moldova după un an de absenţă. Întoarcerea Moldovei în concurs ne reaminteşte de puterea comunităţii noastre, de forţa valorilor şi de ceea ce înseamnă cu adevărat să fim uniţi prin muzică.”



Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat al ţării noastre a fost în 2017, atunci când trupa „SunStroke Project” s-a clasat pe locul 3 cu piesa „Hey Mamma”.

În ianuarie anul curent, Republica Moldova și-a suspendat participarea la ediția Eurovision din 2025.

La 18 ianuarie, 12 interpreți și interprete au fost selectați în urma audițiilor, în finala națională a concursului Eurovision.

Conform punctajului oferit de juriu, participanții s-au calificat în finala competiției în următoarea ordine:

Zelorielle;

Vadim Eleni;

Royals ST;

PRIZA și Mc MIKE;

Katy Rain;

Cătălina Solomac;

Rina;

Macho și CARNIVAL BRAIN;

LODOS;

Nadya Crajevschi;

Chris Cross;

Sasha Bognibov.

Prankerii ucraineni au creat o piesă cu ajutorul Inteligenței Artificiale, au născocit un nume de trupă, destul de sugestiv, și s-au înscris la Eurovision Moldova 2025. Piesa „O, Moldova Mea Dragă” de Eblansh band ar urma să fie audiată live pe 18 ianuarie, anunță Comitetul de organizare a concursului.

Potrivit comitetului organizatoric Eurovision 2025, toți cei 29 de participanți au îndeplinit toate condițiile stipulate în regulament.

Mai multe nemulțumiri au apărut în acest an, la etapa națională a concursului Eurovision. Pe de o parte, interpreta Vallerie a fost descalificată din competiție, după ce i s-ar fi „comunicat să vină mai târziu”. Pe de altă parte, Lidia Isac a stârnit controverse, pentru că a făcut parte din juriu, iar „prietena sa cea mai bună” a fost una dintre concurente.