Nosatîi anunță prioritățile Ministerului Apărării pentru următorii patru ani

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul alături de membrii noului Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Evenimentul a avut loc la sediul Președinției Republicii Moldova, în prezența președintei țării, comandant suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Ministrul Anatolie Nosatîi anunță că își va continua activitatea și implementarea proiectelor inițiate pentru o armată modernă, profesionistă și bine dotată, capabilă să răspundă eficient provocărilor contemporane.

„În mandatul următor îmi propun priorități în domeniul consolidării capacității de apărare pentru îndeplinirea misiunilor de bază. Continuarea procesului de modernizare a Armatei Naționale și desigur concentrarea pe proiectele sociale pentru a spori atractivitatea serviciului militar”, a declarat Anatolie Nosatîi.