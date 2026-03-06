Ion Ceban critică majorarea TVA pentru HoReCa de la 8% la 18%

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat intenția Guvernului de a majora TVA-ul pentru sectorul HoReCa, subliniind că aceasta nu reprezintă doar o modificare fiscală, ci are efecte economice și sociale profunde. „Avem nevoie de politici economice predictibile, care să susțină dezvoltarea, nu de decizii care mută presiunea pe antreprenori și cetățeni”, a spus ediul.

„Majorarea TVA pentru HoReCa de către guvernarea PAS.

Această decizie nu este doar o modificare fiscală – este o decizie cu efecte economice și sociale profunde pentru toți cetățenii. Explicația guvernării: dacă cetățenii își permit să meargă în restaurante și cafenele, înseamnă că au de unde plăti mai mult.

Unii dintre antreprenori vor falimenta.

Astăzi, în loc să consolidăm un sector care începe să contribuie activ la economie, revenim la o presiune fiscală excesivă, fără o analiză reală a impactului.

HoReCa este un sector-cheie pentru turism, pentru atractivitatea orașelor și pentru dezvoltarea economică locală.

Alte state din regiune aleg să susțină acest domeniu prin regimuri fiscale diferențiate și politici inteligente, tocmai pentru a rămâne competitive în atragerea turiștilor și a investițiilor.

Avem nevoie de politici economice predictibile, care să susțină dezvoltarea, nu de decizii care mută presiunea pe antreprenori și cetățeni!

Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și hoteluri ar putea să se scumpească, a anunțat premierul Alexandru Munteanu, care a menționat că Executivul pregătește majorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%, ca parte a unui „plan de unificare fiscală”.