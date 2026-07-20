Ion Ceban, despre o eventuală criză a apei în Chișinău: Monitorizăm permanent debitul râului Nistru

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu noi precizări privind situația de pe râul Nistru și o eventuală o criză a apei în municipiul Chișinău. Potrivit edilului, orașul are un plan actualizat de protecție civilă pentru situații excepționale, iar specialiștii monitorizează permanent debitul râului Nistru și toate datele relevante.

De asemenea, Ceban a menționat că în prezent, nu există devieri, în comparație cu anii precedenți, care să indice un risc privind alimentarea cu apă a Capitalei.

În același timp, primarul cere Guvernul să explice de ce Comisia Interguvernamentală pentru gestionarea bazinului râului Nistru nu mai funcționează, iar acest subiect a fost lăsat în seama unor structuri consultative și ONG-uri.

„Este regretabil că reprezentanți ai guvernării lansează declarații alarmiste care pun sub semnul întrebării inclusiv proiectele strategice de aprovizionare cu apă. Chișinăul este partener în unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din țară, finanțat de Guvernul Federal al Germaniei prin banca KfW”, a declarat Ion Ceban în cadrul ședinței Primăriei municipiului Chișinău.

Totodată, edilul a cerut colegilor săi să sesizeze Procuratura cu privire la declarațiile care au creat panică în societate.