Exemplul de succes al Maiei Sandu: India construiește pe circa 27 de milioane din creditul Moldovei. Investiția indiană în proiect: zero

Maia Sandu i-a comunicat președintei Indiei, Droupadi Murmu, că Republica Moldova poate fi o poartă de intrare pentru companiile indiene care privesc spre Europa. A spus-o senin, fără să clipească, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic pe 27 ianuarie 2026 la New Delhi. S-a întâmplat, totuși, ceva: India și Uniunea Europeană au anunțat încheierea negocierilor pentru acordul de liber schimb, cel mai mare încheiat vreodată de ambele părți. Tarifele pe circa 33 de miliarde de dolari de exporturi indiene scad la zero la intrarea în vigoare. Cu alte cuvinte, președinta oferă o poartă lăturalnică unui oaspete care ține în buzunar cheia de la intrarea principală. Oaspetele a mulțumit politicos.

Să explicăm ce vinde, de fapt, Chișinăul. Modelul „porții” funcționează într-un singur fel: produci într-o țară cu acces preferențial la piața UE și ocolești taxele vamale. Așa folosesc companiile chineze Serbia. Moldova putea oferi schema prin acordul de liber schimb aprofundat cu UE. Putea. Până în ianuarie. Acordul UE–India elimină exact acest motiv de a produce aici. Sandu a rostit oferta la o jumătate de an după ce oferta a expirat. Detaliu.

Vitrina cu șantierul întârziat

Pentru credibilitate, președinta a scos din raft un exemplu: compania indiană care a câștigat licitația și a construit linia electrică Vulcănești–Chișinău. Să admirăm împreună vitrina.

KEC International nu a investit un leu în Moldova. A câștigat un contract de execuție de circa 27 de milioane de euro, plătit din creditul Băncii Mondiale. Adică din bani pe care statul moldovean îi va întoarce cu dobândă. Compania nu a adus capital. A luat capital. Asta se numește, în limbajul conferințelor de presă, „investitor indian”.

Cronologia vitrinei e și mai spectaculoasă. Contract semnat pe 12 noiembrie 2021, termen de execuție 42 de luni. Lucrările au început propriu-zis abia în aprilie 2024. Termenul de finalizare a fost prelungit de la 30 iunie 2026 până la 31 decembrie 2026, potrivit raportului Băncii Mondiale din 26 iunie, citat de Ziarul de Gardă. La cinci ani de la semnare, „linia independenței energetice” încă nu funcționează. Acesta e proiectul pe care Sandu îl arată Indiei drept dovadă că mecanismul merge. Cu asemenea dovezi, acuzarea se poate odihni.

Există și partea despre care nu se vorbește la conferințe de presă. La licitație a participat o firmă românească, eliminată pe un motiv „oarecum banal”, a declarat jurnalistul Mădălin Necșuțu pentru Europa Liberă. Același jurnalist a atras atenția că firma indiană câștigătoare a avut probleme la obiective similare, inclusiv la ea acasă, în India.