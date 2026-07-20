Un suspect în cazul rămășițelor din lacul Dănceni a fost identificat, dar a fugit

Apar noi detalii în cazul macabru al rămășițelor umane descoperite în iazul din localitatea Dănceni.

Potrivit informațiilor publicate de canalul de Telegram „Ultima oră”, care citează surse apropiate anchetei, expertiza medico-legală, finalizată la 17 iulie, ar fi stabilit că rămășițele aparțin unei mame și fiicei. Cu toate acestea, identitatea celor două victime nu a fost stabilită oficial.

Potrivit aceleiași surse, anchetatorii ar fi identificat și buticul din Piața Centrală de unde au fost cumpărate plasa și sârma folosite pentru împachetarea rămășițelor umane.

Conform informațiilor publicate, vânzătorul le-ar fi declarat oamenilor legii că, la începutul lunii iunie, un bărbat de aproximativ 55 de ani, înalt de circa 1,85 metri, cu constituție slabă și vorbitor fluent de limbă rusă, a cumpărat inițial două bucăți de plasă, iar peste două zile alte patru. Întrebat la ce îi sunt necesare, acesta ar fi spus că lucrează la o fermă de porci și că intenționează să folosească plasa pentru carne stricată destinată hrănirii racilor.

Canalul de Telegram mai scrie, citând surse, că bărbatul ar fi fost identificat de anchetatori și că este cetățean ucrainean. Acesta ar fi părăsit Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, având ca destinație Dublin, Irlanda.

Amintim că, anterior, autoritățile au anunțat că rămășițele umane descoperite în iazul din Dănceni provin de la două femei. Ulterior, expertiza medico-legală ar fi stabilit, potrivit informațiilor publicate de „Ultima oră”, că este vorba despre o mamă și fiica acesteia.

La această etapă, autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea identității oficiale a victimelor și elucidarea tuturor circumstanțelor cazului.

Informațiile prezentate în acest articol au fost publicate de canalul de Telegram „Ultima oră”, care citează surse apropiate anchetei.

„La această etapă, Poliția nu confirmă informațiile publicate astăzi pe un canal de Telegram, întrucât urmărirea penală este în desfășurare, iar divulgarea unor date din dosar ar putea prejudicia grav mersul anchetei.

Într-un caz de o asemenea sensibilitate, îndemnăm la responsabilitate în distribuirea informațiilor. Regretăm publicarea unor informații neverificate și neconfirmate oficial, care pot induce în eroare opinia publică și afecta desfășurarea investigațiilor.

Poliția va informa publicul cu privire la evoluția cazului doar în măsura în care acest lucru nu va compromite ancheta”, ne-a comunicat IGP.