Președinta Indiei a fost întâmpinată la Chișinău cu onoruri militare

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, a ajuns la Chișinău, unde a fost întâmpinată de șefa statului, Maia Sandu, la sediul Președinției, în cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare.

După intonarea imnurilor de stat ale Indiei și Republicii Moldova de către Garda de Onoare, cele două șefe de stat au salutat militarii și membrii delegațiilor oficiale. Ulterior, Maia Sandu și Droupadi Murmu au început discuțiile bilaterale.

Potrivit Președinției, Maia Sandu și Droupadi Murmu vor discuta despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domenii precum comerțul, investițiile, energia regenerabilă și transformarea digitală. Printre subiecte se numără facilitarea accesului produselor moldovenești pe piața indiană și atragerea investițiilor din India. După discuțiile oficiale, cele două președinte vor susține declarații de presă comune.

Agenda vizitei include Forumul de Afaceri Republica Moldova-India, precum și întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, Grupul parlamentar de prietenie și reprezentanții comunității indiene din Republica Moldova.

Aceasta este prima vizită oficială în Republica Moldova a unui președinte indian de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.