Ion Ceban, discuții la Londra cu BERD: Noi investiții pentru modernizarea Chișinăului

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere la Londra cu reprezentanți ai Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul căreia au fost discutate proiectele de infrastructură aflate în derulare și noi oportunități de cooperare.

La discuții au participat Elena Gordeeva, director al Departamentului de Infrastructură pentru Europa, și Igor Storchak, șef regional pentru Europa Centrală.

Potrivit edilului, întâlnirea a vizat evaluarea stadiului proiectelor implementate în Chișinău cu sprijinul BERD, dar și identificarea unor noi direcții de investiții pentru modernizarea orașului. Totodată, a fost reconfirmat interesul comun pentru continuarea și extinderea parteneriatului.

Primarul a menționat că municipiul Chișinău gestionează, prin diverse instrumente financiare europene, inclusiv în colaborare cu BERD și BEI, un portofoliu de peste 30 de proiecte, în valoare de peste 4,5 miliarde de lei.

Printre proiectele aflate în derulare se numără reabilitarea unor artere importante, precum străzile 31 August 1989, Tighina și Alexandru cel Bun, modernizarea a 23 de instituții sociale, dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare, dar și extinderea unor străzi majore, inclusiv Mircea cel Bătrân, Industrială și Mesager.

De asemenea, sunt în curs proiecte ce vizează managementul deșeurilor și reabilitarea râului Bîc.

Ion Ceban a subliniat că aceste inițiative plasează Chișinăul printre municipiile cu cele mai ample proiecte de infrastructură implementate cu sprijinul partenerilor externi.