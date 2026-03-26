Andronachi și Osipov, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile: Schema prin care ar fi prejudiciat statul cu peste 4 miliarde de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a plasat în arest preventiv pentru 30 de zile pe fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și pe fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, suspecți într-un dosar privind o schemă prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 4 miliarde de lei prin facilitarea introducerii ilegale a mărfurilor accizate sub regimul „duty-free”.

„Potrivit materialelor din dosarul penal investigat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), schema infracțională ar fi cauzat prejudicii de peste 4 miliarde de lei în ceea ce privește valoarea drepturilor de import.

Schema infracțională investigată ar fi fost generată și implementată de organizația criminală condusă de mai multe persoane, inclusiv de un fost deputat din acea perioadă. Ulterior, asupra proiectului legislativ a fost angajată răspunderea în Parlament, ca parte a unui act normativ mai amplu.

După intrarea în vigoare a legii, însă, actele aferente introducerii de mărfuri purtau un caracter general și formal, așa cum a fost ilegal gândită din start. Prin urmare, această schemă de contrabandă „legalizată” ar fi fost comisă prin abuz de serviciu de către persoana cu funcție de răspundere din Guvernul vizat și de către alte persoane în interesul organizației criminale, valorificate în consecință de grupurile criminale preocupate de contrabandă cu mărfuri accizate, în special produse de tutungerie.

În vederea acumulării probatoriului, procurorii specializați au pornit două cauze penale în perioada 2021-2022. Urmare a administrării unui probatoriu suficient, inclusiv rezultatele cooperării în materie juridică internațională în materie penală, procurorii PCCOCS cu sprijinul ofițerilor INI și angajaților „Fulger” au reținut bănuiții. Ulterior, procurorii specializați le-au formulat acestora învinuirea pentru crearea și conducerea organizației criminale și pentru abuz de serviciu, cu obținerea aplicării arestului preventiv în fața judecătorului de instrucție pentru un termen de 30 de zile.

Urmărirea penală exercitată de procurorii specializați continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii acestei infracțiuni, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Procuratura Generală reiterează determinarea pentru lupta împotriva infracțiunilor care atentează asupra bunăstării și securității statului Republica Moldova”, se arată în comunicatul emis de PCCOCS.