O nouă lovitură la buzunarele cetățenilor: Călătoriile cu transportul public s-au scumpit cu circa 16%

Guvernul Republicii Moldova a decis majorarea tarifelor pentru transportul rutier de pasageri, din cauza crizei carburanților. Prețurile cresc cu aproximativ 16 la sută.

„Proiectul are drept scop instituirea unui mecanism de ajustare a tarifilor în condițiile fluctuațiilor majore ale prețului la combustibil, care reprezintă circa 40% din costurile totale ale operatorilor de transport.

Prin această hotărâre de Guvern, ANTA va stabili tarife provizorii ajustate periodic în funcție de evoluția reală a prețului la combustibil, asigurând un mecanism rapid, transparent și predictibil. Mecanismul urmează a fi aplicat doar în perioada când se înregistrează variație mare a prețului la combustibil pe piață.

După stabilizarea pieței se va reveni la prețurile anterioare sau, după caz, prețurile vor fi recalculate conform noii situații de pe piață”, a spus Vladimir Bolea.

Astfel, tariful pentru transportul interraional crește de la 75 la 87 de bani per kilometru, iar cel pentru transportul raional – de la 85 la 98 de bani per kilometru.