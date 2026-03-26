Tarifele pentru transportul rutier, ajustate temporar prin decizie de Guvern

Guvernul a aprobat astăzi, în ședință extraordinară, modificarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), este vorba de măsuri pentru menținerea rutelor și protejarea cetățenilor, în contextul presiunilor din sector și al îngrijorărilor privind posibila sistare a unor rute.

Oficialul a declarat că intervenția autorităților vine ca răspuns la situația creată în ultimele zile, marcată de solicitările operatorilor de transport și de riscurile de întrerupere a serviciilor pentru populație.

„În ultimele zile, am văzut îngrijorări în societate, dar și presiuni publice din partea operatorilor de transport, inclusiv declarații privind posibila sistare a rutelor. În aceste condiții, Guvernul vine cu un șir de măsuri pentru a proteja oamenii, pentru ca transportul să nu se oprească, pentru ca localitățile să nu rămână izolate și pentru ca fiecare cetățean să poată ajunge în siguranță la muncă, la școală sau acasă”, a declarat Vladimir Bolea.

Potrivit oficialului, modificările aprobate introduc un mecanism temporar și controlat de ajustare a tarifelor, care permite adaptarea rapidă la evoluțiile pieței, fără a genera blocaje administrative. Totodată, cadrul de reglementare rămâne transparent și predictibil, fiind gestionat de Agenția Națională Transport Auto.

Vicepremierul a subliniat că măsurile au caracter limitat în timp și vor fi aplicate doar până la stabilizarea pieței transporturilor.

„Vom introduce un mecanism temporar și controlat de ajustare a tarifelor, vom permite adaptarea rapidă la realitatea pieței, vom menține un cadru transparent și predictibil și vom asigura că aceste ajustări sunt strict limitate în timp și vor fi retrase imediat ce piața se stabilizează”, a precizat Bolea.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a estimat că decizia a fost pregătită în ultimele două săptămâni şi are drept scop principal menținerea funcționalității rețelelor de transport rutier, evitarea izolării localităților și asigurarea continuității serviciilor pentru cetățeni.