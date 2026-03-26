Zaharova: Moldova dă vina pe Rusia pentru toate problemele interne

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că autoritățile de la Chișinău ar folosi acuzațiile privind poluarea râului Nistru pentru a justifica decizii politice împotriva Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, după ce Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o rezoluție în care se menționează că presupusa poluare a Nistrului ar fi consecința atacurilor Forțelor Armate Ruse asupra infrastructurii ucrainene.

Zaharova a calificat aceste afirmații drept „nesurprinzătoare”, susținând că autoritățile de la Chișinău ar învinovăți Rusia de ani de zile pentru diferite probleme.

„Practic, Moscova este de vină pentru tot: probleme economice – Moscova este de vină; probleme financiare – Moscova este de vină; situația de securitate în deteriorări a țării – Moscova este de vină. Mă scuzați, demografia în scădere – se pare că și aici Moscova este de vină. Deci, ei dau vina pe Moscova pentru tot. Și acum și asta. Mediul se deteriorează în Moldova – se presupune că și Moscova este de vină”, a spus Zaharova.

Ea a adăugat că, potrivit părții ruse, nu există claritate privind substanța care ar fi ajuns în apele Nistrului sau circumstanțele producerii incidentului.

Potrivit acesteia, nu au fost prezentate dovezi convingătoare despre ce s-a întâmplat, iar faptul că probe de apă contaminată au fost trimise la București pentru analiză „ridică multe întrebări”.

Zaharova a afirmat că situația ar fi fost folosită ca pretext pentru alte decizii politice. Ea a menționat că în aceeași zi, pe 20 martie, Parlamentul de la Chișinău a votat în primă lectură un proiect de lege privind denunțarea a trei acorduri de bază ale Comunității Statelor Independente.

„De aceea aveau nevoie de un fel de pretext pentru a explica cumva ce făceau”, a declarat oficialul rus.

Totodată, Zaharova a făcut referire la declarația președintei Maia Sandu din 23 martie privind oportunitatea aderării Republicii Moldova la „coaliția voluntarilor” pentru Ucraina.

Diplomatul rus a spus că autoritățile de la Chișinău ar încerca astfel să explice cetățenilor moldoveni care muncesc în Rusia și au familii acolo de ce Republica Moldova ar trebui să adopte o poziție împotriva Moscovei.

„Cum le putem explica moldovenilor care vin în Rusia, care lucrează în țara noastră, care au familii, care văd doar relații bune, prietenoase, de vecinătate, că trebuie să acționăm împotriva Rusiei? Mai ales așa – aderarea la ceva ce este deja evident «putred». Folosind metode atât de simple”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.