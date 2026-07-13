Ion Ceban: „Foști consilieri au ajuns deputați – că au afaceri de milioane de Euro, după ce au venit cu călcâiele crăpate, e o întrebare retorică”

Primarul capitalei, Ion Ceban, a făcut aluzie la fostul deputat PAS Alexandr Trubca, care recent și-a depus mandatul de parlamentar, pe fundalul declarațiilor privind afacerile sale imobiliare din Trușeni. Edilul a afirmat că este „o întrebare cel puțin retorică” cum unii foști consilieri municipali, care ulterior au devenit deputați, au ajuns să dețină afaceri de milioane de euro.

„Noi cu toții cunoaștem foarte mulți foști consilieri care au venit aici și au ajuns să fie deputați. Faptul că au afaceri de milioane de euro, după ce au venit aici, cu doi ani în urmă, cu „călcâiele crăpate”, cum se spune la moldoveni, este o întrebare cel puțin retorică.

Și ce au întreprins serviciile în această privință? Pentru că de dat cu capul pe jos, demonstrativ, din săli și din cabinete, am văzut în cazul Primăriei municipiului Chișinău. 60 de percheziții, 80 de percheziții…”, a declarat primarul.