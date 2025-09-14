Ion Ceban îl invită pe Igor Grosu la o dezbatere electorală: Eu sunt gata

Primarul general al Capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, l-a invitat pe șeful Legislativului, liderul PAS, Igor Grosu, la o dezbatere electorală în cadrul campaniei privind alegerile parlamentare 2025.

Edilul a subliniat că o astfel de discuție poate avea loc în orice format și la orice post de televiziune, iar temele dezbaterii să se refere la „problemele reale ale oamenilor”.

„Dacă domnul Grosu dorește, eu sunt gata să mă întâlnesc cu el, să discutăm la orice temă referitoarea la dezvoltarea țării, a municipiului Chișinău. Discuția poate să se desfășoare în orice format și la orice televiziune”, a menționat primarul în cadrul unei emisiuni televizate.

Deocamdată, Igor Grosu nu a dat un răspuns în ce privește participarea la o dezbatere electorală cu edilul Chișinăului.