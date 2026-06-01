Ion Ceban, mesaj de Ziua Copilului: Voi sunteți speranța și viitorul nostru

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită la 1 iunie, urându-le copiilor sănătate, bucurii și o copilărie fericită.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, edilul a subliniat rolul important al copiilor în societate, menționând că aceștia reprezintă „bucuria, speranța, prezentul și viitorul” comunității.

Ion Ceban le-a dorit copiilor să crească sănătoși, să fie înconjurați de dragoste și să își păstreze curiozitatea, încrederea și capacitatea de a visa.

Totodată, primarul a evidențiat responsabilitatea adulților de a le oferi sprijin și condiții favorabile pentru dezvoltare.

„Noi, părinții, să le fim mereu alături și să creăm împreună condiții pentru viitorul lor. Să avem grijă, să îi susținem, să îi motivăm, să credem în ei și să le dăm aripi”, a transmis Ion Ceban.

La finalul mesajului, edilul a adresat urări de bine tuturor copiilor cu ocazia sărbătorii dedicate lor.