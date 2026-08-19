Ion Ceban: Nu există riscuri pentru aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău

Nu există riscuri pentru aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău, chiar dacă debitul și deversările din râul Nistru au scăzut. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, susține că nivelul apei la Stația de captare Vadul lui Vodă se menține la 8,3 metri, ceea ce permite funcționarea normală a sistemului.

Edilul afirmă că situația este stabilă datorită măsurilor întreprinse în ultimele săptămâni de Primărie și de specialiștii de la Apă-Canal Chișinău. Pentru a asigura captarea apei în cazul reducerii nivelului apei în râul Nistru, a fost pusă în funcțiune o stație plutitoare, care poate pompa apa de la un nivel mai scăzut.

Totodată, au fost construite și instalate noi țevi subterane care transportă apa spre Stația de captare Vadul lui Vodă și nu permit scăderea volumului.

La adâncime a fost instalată și o pompă de mare capacitate, care poate capta apa în cazul scăderii nivelului Nistrului și o poate direcționa spre Stația de captare prin noile conducte. Pentru reducerea vitezei de scurgere a apei și acumularea acesteia a fost construit și un baraj. De asemenea, au fost instalate pompe suplimentare oferite de Guvern, care pot fi puse în funcțiune în caz de necesitate.

Debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, principala sursă de alimentare a râului Nistru, a scăzut duminică până la la 23 de metri cubi pe secundă. Ministerul Mediului califică nivelul drept alarmant. În primele zece zile ale lunii august, media zilnică a debitului de intrare era de 38 de metri cubi pe secundă.