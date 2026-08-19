Profesorul Ion Iovcev, la 35 de ani de Independență: Mă simt ostatic în propria țară

Profesorul Ion Iovcev, fost director timp de aproape trei decenii al Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol, afirmă că, la 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, continuă să se simtă „ostatic în propria țară”. El spune că existența posturilor de control ale administrației separatiste și necesitatea de a prezenta actele pentru a ajunge la Tiraspol demonstrează că statul nu își exercită suveranitatea asupra întregului teritoriu.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni, în contextul apariției celei de-a doua ediții a volumului autobiografic „Ostatic în propria țară. Cartea vieții mele”.

„Mă simt ostatic în propria țară deoarece, după 35 de ani de luptă, de așa-numită independență, pentru că nu suntem pe deplin independenți, când trebuie să ajung la Tiraspol, trebuie să trec prin așa-numita vamă transnistreană, trebuie să le arăt pașaportul, să le explic unde mă duc, pentru ce mă duc – la tine în țară”, a declarat Ion Iovcev.

Profesorul se întreabă cum poate exista o asemenea situație în condițiile în care Republica Moldova este recunoscută internațional drept stat unitar, independent și suveran.

„Ce fel de vamă putem avea pe teritoriul țării? Nu suntem încă independenți și nu suntem încă liberi”, a afirmat fostul director.

Ion Iovcev vorbește și despre cei aproximativ 30 de ani în care a luptat pentru menținerea învățământului în limba română la Tiraspol. Profesorul spune că noul său volum nu reprezintă doar povestea propriei vieți, ci și istoria școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului.

„Este o carte scrisă nu numai cu pixul, ci și cu sufletul, cu inima. Este cartea mea, a vieții mele, dar și a Liceului «Lucian Blaga» din Tiraspol. Cartea școlii românești din stânga Nistrului, a profesorilor, părinților, elevilor de acolo, care au luptat și continuă să lupte pentru identitatea noastră, limba română, istoria neamului nostru, pentru libera circulație, pentru demnitatea de a fi om”, a mărturisit Iovcev.

Profesorul afirmă că una dintre ideile pe care vrea să le transmită generațiilor următoare este că libertatea trebuie apărată și câștigată inclusiv prin educație și cuvânt.

„Libertatea nu se cerșește, ci se cucerește. Și nu se cucerește doar cu arma, numai prin revoluție, răscoale, ci o putem cuceri și cu ajutorul cuvântului, limbii. Cuvântul este o armă foarte puternică”, a spus el.

Fostul director al liceului din Tiraspol a vorbit și despre idealurile pe care le avea la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990.

„Foarte mult am crezut, la sfârșitul anilor 1980, începutul anilor ’90, că vom reveni acolo unde ne este locul nostru, la Patria-Mamă, România. Foarte mult se lungește această perioadă. Au trecut 35 de ani, dar totuși speranța mea rămâne aceeași, idealul meu, îl descriu și în carte: că orice națiune se mântuiește prin întregirea neamului”, a declarat Ion Iovcev.

Profesorul susține că Republica Moldova a reușit să-și apere identitatea în ultimele decenii, însă consideră că statul nu poate fi pe deplin independent și suveran atât timp cât autoritățile constituționale nu controlează întreg teritoriul țării.

Declarațiile lui Ion Iovcev vin înaintea lansării, pe 25 august, la Chișinău, a celei de-a doua ediții a volumului „Ostatic în propria țară. Cartea vieții mele”.

Noua ediție are 448 de pagini și a fost completată cu peste 100 de pagini despre evenimentele produse după 2021. Acestea includ relatările lui Iovcev despre destituirea sa din funcția de director, procesul în instanță, precum și începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina și evenimentele care au urmat.